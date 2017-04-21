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Суд оставил в силе приговор бывшим чиновникам Грузии

Политика

Высокопоставленные чиновники МВД прослушивали, записывали и от чужого имени распространяли в интернете частные беседы лидеров оппозиции

Подслушивание
Robbert van der Steeg
Подслушивание

Тбилиси, 20 апреля 2017, 18:03 — REGNUM  

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный Тбилисским городским судом бывшим чиновникам правительства Михаила Саакашвили — бывшему заместителю министра внутренних дел Шоте Хизанишвили, бывшему начальнику департамента конституционной безопасности Левану Кардаве и бывшему заместителю начальника этого же департамента Василию Лелуашвили.

По информации главной прокуратуры Грузии, в 2009 году Василий Лелуашвили поручил сотрудникам департамента конституционной безопасности создание программы, с помощью которой можно было бы проникнуть в любую компьютерную систему, прослушивать и записывать проходившие вблизи от компьютеров беседы.

Такая «вирусная» компьютерная программа была создана в 2011 году, и с ее помощью сотрудники МВД смогли незаконно проникнуть в компьютеры ряда граждан и получить их личную информацию.

27 сентября 2012 года в здание департамента конституционной безопасности был доставлен член охраны тогдашнего лидера оппозиции Бидзины Иванишвили Бесик Сурмава, которого Шота Хизанишвили и Леван Кардава под оказанным на него давлением заставили перед камерами зачитать заранее составленный текст. Согласно этому тексту, Сурмава якобы по указанию Бидзины Иванишвили сам следил и записывал лидеров блока «Бидзина Иванишвили — Грузинская мечта». В действительности, по информации прокуратуры, записи были сделаны сотрудниками МВД по указанию Лелуашвили. Для этих целей Шота Хизанишвили незаконно использовал конфискованную по одному из уголовных дел в качестве вещественного доказательства сумму — в размере 150 000 евро.

27, 28 и 29 сентября 2012 года сделанные МВД тайные записи от имени Сурмавы были размещены на сайте YouTube.

Кроме того, по поручению Лелуашвили сотрудники МВД в период с октября 2011 года по март 2012 года включительно умышленно выводили из строя аппаратуру, доставлявшуюся на таможенный терминал ООО «Ласаре» для телекомпании «9-й канал» (принадлежавшей семье Иванишвили), чтобы помешать нормальному функционированию этого телеканала. Таким образом они нанесли владельцам аппаратуры — компаниям ООО «Финсервис», ООО «Бурджи» и ООО «Карту Группа» общий ущерб на сумму свыше 813 тысяч лари.

28 июня 2016 года приговором Тбилисского городского суда Шота Хизанишвили и Леван Кардава были осуждены на 1 год и 6 месяцев лишения свободы с запретом на занятие государственных должностей в течение двух лет. Этим же приговором Лелуашвили был осужден на 3 года лишения свободы с запретом на занятие государственных должностей в течение двух лет.

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