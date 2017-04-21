Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:16:14 МСК

Матвиенко раскритиковала речь Сафронкова в ООН

Политика

Мнения насчет резкого выступления заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронква разделились

Владимир Сафронков
Иллюстрация: Russiaun.ru
Владимир Сафронков

Москва, 20 апреля 2017, 17:53 — REGNUM  

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике резкое выступление заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Владимира Сафронкова в Совете Безопасности всемирной организации. Свое мнение по-поводу выступления Сафронкова Матвиенко высказала сегодня, 20 апреля, на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, сообщает пресс-служба верхней палаты Федерального собрания.

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян, присутствовавший на заседании научно-экспертного совета, критически высказался о выступлении Сафронкова.

«Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности, сказал какие-то слова, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, скажет — ну можно так себя вести?» — сказал Авакьян.

Валентина Матвиенко в ответ заявила, что разделяет мнение Авакьяна по поводу выступления Сафронкова и уже донесла свою позицию до министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«Я сказала Лаврову свою точку зрения. Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы», — сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что её позиция на этот счет совпадает с позицией Авакьяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Сафронков выступил в Совете Безопасности ООН с резкой критикой в адрес постоянного представителя Великобритании Мэтью Райкрофта.

Ситуация в Совбезе ООН в тот день была крайне напряженной. Сафронков наложил вето на предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химическим атакам в Сирии. Кроме России, против принятия проекта проголосовала Боливия — временный член Совбеза ООН. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались от голосования. Ещё десять членов Совбеза поддержали проект.

Российское вето представители Запада тут же использовали для нападок и обвинений в адрес России. Сафронков напомнил, что на тот момент не было точно известно, что именно произошло в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб и возлагать вину на сирийские правительственные силы без каких-либо доказательств было бы неправильным.

Заместитель постпреда России в ООН в резкой форме потребовал от британского постпреда Райкрофта воздержаться от оскорблений в адрес России и других стран. Сафронков также указал, что Лондон ничего не сделал для прекращения огня в Сирии.

В России мнения по поводу резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН разделились. Ряд представителей МИД РФ, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявили, что выступление Сафронкова хоть и является резким по форме, но верным по сути и вполне отвечает нынешнему состоянию международных отношений.

Либеральная общественность и пресса осудили Сафронкова за недипломатический тон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное