Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
Инициатива была внесена в Госдуму 18 апреля
Москва, 20 апреля 2017, 17:39 — REGNUM Законопроект об отмене решения о приобретении гражданства РФ осужденных за терроризм отозван авторами из Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Речь при этом не шла об осужденных за терроризм, имеющих одно гражданство — РФ.
Авторы инициативы — Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) предлагали новую редакцию статьи «Основания отмены решений по вопросам гражданства РФ» закона «О гражданстве РФ».
Так, решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в связи с осуждением лица к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 27 —280, 2821—2823, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, «за исключением случаев, если такое лицо не имеет иного гражданства или гарантий на его приобретение».
Госдума не может принять закон, лишающий граждан РФ единственного гражданства, — это будет противоречить Конституции РФ.
Предполагается, что инициатива будет более детально проработана.
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