Станислав Стремидловский, , 14:09 — REGNUM

На неделе с 13 по 19 апреля украинская региональная пресса, как и весь остальной мир, праздновала Пасху. Впрочем, о других событиях в жизни страны она тоже не забывала.

«Уважаемые украинцы, наша Верховная зрада (измена — ИА REGNUM ) приняла закон № 4493 «О рынке электрической энергии», — возмущается «Сіверщина» (Чернигов). — Этот закон написан руками российских энергетических олигархов. Это не что иное, как могила всей украинской экономике. На Украину не придут не то, что иностранные инвестиции, не будет даже отечественного производства. Олигархи не поскупились, чтобы протащить это преступление через Верховную раду. Только вдумайтесь, сегодня нас заставляют платить за присоединение к электрическим сетям частным энергетическим компаниям, которые принадлежат российским олигархам, и таким образом украинцы будут капитализировать и развивать «чужой» частный бизнес, а в нынешние времена не просто «чужой», а бизнес страны, которая ежедневно убивает наших земляков сегодня и 600 лет пьет кровь из украинской земли. Цена присоединения, например, в Чехии стоит 10 евро за 1000 киловатт, а в «развитой» Украине — 400.000 евро. И это при том, что мы за свои средства должны изготовить проект, проложить кабельные линии, построить трансформаторные подстанции, а потом еще этим врагам надо платить по завышенным тарифам за электроэнергию. Надо быть совсем больным чтобы что-то строить в этой стране. В Верховной раде сидят владельцы строительных компаний. Чем эти беспозвоночные думали, когда голосовали? Ваше жилье, которое вы строите сегодня, абсолютно недоступно для большинства граждан, а после оно станет дороже на 30−35%, так как плату за присоединение вы вынуждены будете заложить в стоимость квадратного метра. То же произойдет и с большинством товаров, украинские товары будут совсем не конкурентоспособны на внешних рынках».

«Пока воины погибают за нашу землю, депутаты добиваются ее распродажи», — заявил в интервью «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. Он напомнил, что сейчас на рассмотрении Конституционного суда Украины находится рассмотрение запроса депутатов о признании неконституционным моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В подписанном недавно с МВФ меморандуме также говорится о необходимости принять закон об обороте земель уже в мае и начать продажу земли с 2018 года. Однако к поспешному открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения Украина не готова ни в организационном, ни в правовом, ни в экономическом смысле, предостерегает политик. Ведь согласно официальной статистике, 96% украинцев, работающих на земле, не имеют средств, чтобы ее приобрести. Кто же в таком случае будет иметь возможность купить эту землю? Это будут именно те люди, которые за 25 лет независимости вывели из Украины сотни миллиардов долларов. Аграрная партия начала проведение «земельных форумов» во всех регионах Украины. 3 марта мероприятие состоялось во Львове, первый был в Харькове, второй — в Кировограде.

В прошлом году биосферный заповедник «Аскания-Нова» принял более миллиона туристов, рассказывает «Новий день» (Херсон). И не только из Украины. А вот как будет в этом году — неизвестно. Ведь выездные экскурсии в целинной степи запретил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (в целях выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)». Вопреки позиции ученых, выступавших против, президент Украины Петр Порошенко подписал закон. Запрет степных экскурсий не самое большое зло в нем. Закон исключил проведения любых биотехнических мероприятий на территории заповедников, например, выкашивание травостоя для создания противопожарных полос, подачи воды животным, которые живут на целине, и тому подобное. А еще по этому документу из заповедных территорий должны убрать все ограждения, так сказать, ради приближения к максимально естественным условиям. В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» 38 километров заборов. Что будет с животными, занесенными в Красную книгу, если исчезнут ограждения, его директор Виктор Гавриленко и представить боится. В заповеднике крупнейшая на Украине коллекция лошадей Пржевальского, в степи живут бизоны, олени — копытные просто разбегутся. «Провокация очень глубокая, она спланирована. Почему юридическое управление Верховной рады, отправившее проект на второе чтение, не написало, что его принятие вызовет правовую коллизию, поскольку он не согласован с другими законодательными актами? Я им написал: вы сделали, уважаемые, очень большую ошибку. Ее надо исправить и немедленно», — отметил Гавриленко. В заповеднике не знают, как выполнять закон, который вступит в действие уже летом. «Открываем статью 19 «О природно-заповедном фонде Украины». Там написано, что если Украина является стороной международных соглашений, то действует международное законодательство. Большая Чапельская падь зарегистрирована как водно-болотное угодье международного значения, которое охраняется Рамсарской конвенцией, у нас есть такой сертификат. Поэтому принятый закон невозможно выполнить. Его одобрение еще раз показало негативное отношение к науке как таковой вообще в стране. И это нас очень беспокоит. Потому что нас футболят на международном уровне и дальше будут футболить, потому что мы плюем на науку», — заключает директор заповедника.

Министерство образования Украины забирает бюджетные места у вузов Одесской области и передает их в другие регионы — в основном, в Киев и на Западную Украину, сообщает «Таймер» (Одесса). Об этом заявил глава Совета ректоров вузов области, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. По его словам, «на бумаге» количество бюджетных мест, которые оплачивает государство тому или иному вузу, зависит лишь от уровня учебного заведения и числа поступающих туда абитуриентов. Однако по факту в расчет принимаются также результаты сдачи внешнего независимого оценивания выпускниками школ региона. А так как в Одессе эти результаты на 7−10% ниже, чем в среднем по стране, то и количество бюджетных мест в вузах региона сокращают в пользу тех областей, где школьники справляются с выпускными тестами лучше. Степаненко отметил, что эта практика является не слишком справедливой, так как одесские вузы находятся на третьем месте в стране по привлечению студентов из других регионов, уступая по этому показателю лишь учебным заведениям Киева и Харькова.

Венгры подозревают, что на Украине процветает торговля фальшивыми венгерскими паспортами для чиновников, передает «Mukachevo.net» (Мукачево). За последние три года у нескольких украинских политиков и чиновников было обнаружены фальшивые венгерские паспорта, с которыми они даже путешествовали за границу, сообщают издания соседней страны. В частности, речь идет о задержанном председателе Государственной фискальной службы Романе Насирове. Сторона обвинения заявила в Соломенском райсуде Киева о том, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Этим заинтересовались в Будапеште. Лидер оппозиционной радикальной партии «Йоббик» Габор Вона обратился за разъяснением к министру внутренних дел Венгрии Шандору Пинтеру. «Никаких проездных документов Венгрии указанному лицу не выдавалось. Кроме того, могу сообщить, что паспорт за номером BD5153208, который фигурирует в запросе, в принципе никогда не выдавался», — ответил глава МВД, отметив, что речь идет о подделке. Вспомним, что в прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск у судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеца, подозреваемого во взяточничестве. Во время обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина Венгрии, выданный на имя Швеца. Однако в Будапеште не подтвердили, что украинский судья мог иметь такой паспорт. Была еще история скандального экс-депутата от «Блока Юлии Тимошенко» Александра Шепелева, которого обвиняли в хищении сотен миллионов государственных средств. Перед тем, как его задержали в Будапеште, он жил там с венгерским паспортом, выданным на другое имя. Шепелев просил убежище в Венгрии, но компетентные органы отказали ему в этом. Итак, венгерские издания предполагают, что на Украине вполне возможна торговля поддельными паспортами Венгрии, которые покупают себе чиновники и политики, чтобы избежать наказания за совершенные преступления. В последние два года венгерская сторона значительно усложнила получение венгерского паспорта и начала проверки документов на предмет подделки и фальсификации. Отдельных граждан лишают венгерского гражданства.

На Ровенщине почтили воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). В урочище Гурбы, что в Здолбуновском районе, приехали сотни людей, чтобы почтить память бойцов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в 1944 году противостояли НКВД. Депутат областного совета Владимир Ковальчук, который с однопартийцами из Радикальной партии также чествовал погибших, отметил, что «в этом месте всегда чувствуешь себя по-особенному. Именно здесь более семидесяти лет назад сложили головы настоящие сыновья Украины — те, для которых воля государства была превыше всего. Приезжаю сюда в этот день уже много лет. Воины УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были действительно незаурядными бойцами, закаленными жизнью в лесу и окрыленными Идеей. «Если бы у меня была такая армия, как УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), немецкий сапог никогда не топтал бы землю Франции», — говорил когда-то президент Франции Шарль де Голль (вранье, эта цитата полностью выдумана — ИА REGNUM ). Их мужество и стойкость — это часть нашей истории, стоит восхваления и крупнейшего уважения. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы на месте чествования бойцов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гурбах всегда был порядок, чтобы сюда приезжали гости из других регионов и узнавали об этих важных исторических событиях. Попутно благодарю главу Здолбуновской районной государственной администрации Сергея Кондрачука за вкусный кулеш, который мы отведали после торжественных мероприятий».

Вечером 14 апреля в Умани состоялся традиционный факельный марш Колиивщины (восстание гайдамаков на Правобережной Украине в 1768 году, сопровождалось погромами и многочисленными жертвами среди мирного неправославного населения — ИА REGNUM ), пишет «Вечірня Умань» (Умань). Участие в нем приняли несколько десятков активистов «Свободы», «Сокола» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Участники с факелами начали движение от памятника Тарасу Шевченко. Они скандировали лозунги в честь Колиивщины: «Гонта и Зализняк — навеки герои! Они воевали за нас с тобой!», «Украина без холопов! Украина без господ!», «Помни чужак: здесь хозяин украинец!». Не забыли националисты и о новейших героях «русско-украинской» войны. Активисты зажгли файеры и дымовые шашки, таким образом вспомнив тех «героев», которые погибли в огне новой войны и тех, кто, преодолев смерть, остался живым примером. Марш завершился у памятника руководителям Колиивщины, Ивану Гонте и Максиму Зализняку.

Украинцы научились откупаться от государства, констатирует «Zaxid.net» (Львов). Длинная история отношений украинцев и государственной власти закончилась наконец возникновением в 1991 году их собственного государства. Украинская партийно-коммунистическая номенклатура, испугавшись радикального Бориса Ельцина, решила превратить УССР в советский заповедник, прикрыв его национальными символами: трезубцем, желто-синим флагом и гимном «Ще не вмерла Украина». После этого украинское государство вообще сняло с себя ответственность за то, что должно делать его государством: за рабочие места, систему здравоохранения, социальную защиту, пенсии, справедливое правосудие, безопасность жизни, обеспечение суверенитета. С этого момента украинцы были предоставлены сами себе. Они и в дальнейшем платили налоги, но от государства не получали ничего. Выплата мизерных пенсий осуществлялась с многомесячной задержкой, больницы перешли на нелегальную самоокупаемость, милиция прибегла к «крышеванию» бандитов, а суды превратились в места для личного обогащения судей. Государство поставило украинцев на грань выживания. Это была своего рода шоковая терапия, но не ради и на время проведения радикальных реформ, а просто так, без надежды на будущие изменения. Жители Западной Украины сначала спасались тем, что торговали разнообразным товаром в соседних государствах или возвращались обратно в деревни, чтобы прокормить семьи в городе. Хуже приходилось жителям тех городов, в которых не было связи с селом. В индустриальных районах Юга и Востока предприятия вместе с рабочими перешли в собственность «красных директоров» или тех, кто победил в последней перестрелке. Еще одной возможностью выжить стала нелегальная и неконтролируемая трудовая эмиграция. Сначала она воспринималась как сезонная, а впоследствии переросла в создание новых семей в Португалии, Испании и Италии. За время независимости сформировалась настоящая система притворства. Граждане делали вид, что платят налоги, а государство — что-то там гарантирует. После реванша «донецких» разграбление украинской экономики достигло, казалось бы, точки невозврата. К тому же, «донецким» почти удалось ликвидировать хотя и формальные, но важные элементы суверенного государства: войско, службу безопасности, перепрофилировать правоохранительные органы. И хотя на этот раз дошло до «горячего» противостояния с тысячами жертв и потерей территорий, системе снова удалось сохранить себя. При этом в обществе дальше настойчиво муссируется мнение, что этот урод и есть настоящее украинское государство. Что попытки его изменить являются антигосударственной деятельностью. Что такое «недогосударство» — это все, на что способны украинцы.