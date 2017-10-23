В Петербурге готовят вооруженное восстание

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 10 октября министр внутренних дел опубликовал официальное сообщение, в котором заявляет, что появившиеся в печати сведения о выработке министерством проекта охранных отделений по борьбе с контрреволюцией «не соответствуют действительности».

Деникин в «Очерках русской смуты» пишет по этому поводу:

«Само правительство было настолько одержимо боязнью контрреволюции, что для борьбы с нею в начале октября восстановило «охранные отделения» старого режима, с их кругом ведения, характером и приемами. Только название дано было новое: «особые отделы общественной контрразведки», и в состав включались представители Советов, городских управлений и магистратуры».

На частном совещании у Коновалова с участием Пальчинского, министра земледелия Маслова и управляющего министерством торговли и промышленности Сажина обсуждалось положение в Донбассе и требование рабочих о выводе войск; большинство высказалось за применение самых суровых мер.

Временное правительство, в соответствии с полученным ранее ходатайством совета союза казачьих войск, постановило выделить казачьи войсковые части при выборах в Учредительное собрание в самостоятельные избирательные единицы.

В «Рабочем пути» под заголовком: «Истязания в тюрьмах Керенского» 10 октября напечатано письмо в редакцию социал-демократа интернационалиста Люблинского, с 27-го июня сидящего в тюрьме в Сосницах, где его подвергают пыткам (28 ран, выбиты зубы, выворочены пальцы, от ударов кнута слезла кожа, чтобы не кричал, — сдавлено горло и сломан горловой хрящ) с целью выпытать, кто еще сочувствует Ленину в Сосницах. Обвинения не предъявлено; прошения прокурору и Керенскому оставлены без внимания.

Состоялось второе заседание предпарламента, на котором заслушаны сообщения правительства об обороне страны (Верховский, Вердеревский, Керенский) и открыты прения по ним (ген. Алексеев, Мартов).

Военный министр Верховский начал с заявления:

«Русская армия существует, исполняет свою задачу и исполнит ее до конца. …Речи, что с наступлением холодов армия уйдет из окопов и не исполнит своего долга, — это явный вздор».

Указав, что с 1 по 9 октября было 24 «самочинных выступления и 16 раз пришлось применять вооруженную силу, чтобы подавить анархические вспышки», Верховский говорит, что «одна из причин этого — непонимание войсками целей войны». Для поднятия дисциплины в армии и восстановления порядка в стране военное министерство вносит в предпарламент законопроекты: об ограничении срока разбирательства в дисциплинарных судах в войсках 48 часами, после чего карательная власть передается начальнику, о создании штрафных полков и требует санкции предпарламента на применение вооруженной силы:

«До сих пор порядок восстанавливался военной организацией, а между тем для восстановления порядка в стране и для применения оружия с целью спасения народа внутри страны нужно, чтобы Совет Республики сказал, что он этого хочет и что в этом он видит единственное спасение… Нужно твердое и определенное постановление Совета Республики, угодно ли ему, чтобы в тех случаях, когда выступает анархическая толпа, к ней применялось оружие, не задумываясь и не стесняясь».

Морской министр Вердеревский остановился на материальном состоянии флота: Балтийский флот до сих пор не испытывал затруднений в материальном снабжении, так как боевой расход был мал; но падение производительности заводов, сокращение доставки металлов и топлива ставит под угрозу ремонт флота. Основной причиной разрыва, происшедшего между командным составом и матросами, явилась привычка скрывать от масс команды правду, благодаря чему в первые же дни революции между командным составом флота и матросами в Гельсингфорсе легла кровь. «Воссоздание дисциплины во флоте так же необходимо, как и в армии, и так же не может быть создано путем угроз и насилия».

Для практического введения добровольной дисциплины морское министерство ставит задачей «ввести в русло работы комитетов и организаций» и проектирует для матросов дисциплинарные суды, а для офицеров — подчиненность исключительно власти начальников: «Иначе мы создали бы дурные страсти, потому что судить начальника подчиненным не надлежит».

От имени группы общественных деятелей выступил генерал Алексеев, который расстройство сил России объяснял тем, что

«большую часть русского народа охватила пагубная психология… что войны мы вести не можем, что нам нужен мир и что мы устали».

Алексеев находит, что Германия точно так же истощена, но «Россия может, если захочет, пережить свои слабости, и она получит помощь от своих соседей». Армия больна расшатанностью дисциплины, отсутствием энтузиазма, сильно пониженной боевой подготовкой. Для оздоровления армии и приведения в порядок тыла

«в руках Временного правительства должна быть прочная вооруженная сила, решимость пускать эту силу в случае надобности и ввести порядок во что бы то ни стало… Довольно колебаний! Пусть пр-во имеет в виду только великую цель, а наша святая обязанность — дать нравственную опору пр-ву в достижении этой цели и помочь ему всеми силами, которыми мы располагаем».

Мартов от имени меньшевиков-интернационалистов начал с возражения тем утверждениям, что нынешнее состояние армии есть результат работы революционной демократии:

«Явления упадка боеспособности и того, что принято называть разложением, не порождены революцией, — революция их застала готовыми… Не может быть политического переворота, который не расшатывал бы организации армии: на место старой организации нужно было быстро поставить организацию новую. Революционная демократия ответила на этот вопрос конкретным планом реорганизации армии».

Проведению его противодействовали и командный состав, и общая политика правительства, не обеспечивающая надежд, связанных у народа с революцией, и часть общества, поставившая задачей сохранить армию как орудие защиты и охраны ее классовых интересов.

«Армия может быть восстановлена либо методом корниловским, но такой путь к восстановлению армии лежит через трупы революционной демократии; другой путь лежит в плоскости демократизации армии… Русская армия будет демократически-республиканской, или ее вовсе не будет».

От имени фракции меньшевиков-интернационалистов Мартов оглашает формулу перехода к очередным делам, в которой требуется чистка командного состава от контрреволюционных элементов, укрепление армейских организаций, развитие института комиссаров под контролем центральных органов революционной демократии, отмена смертной казни, освобождение совершивших нарушение дисциплины по идейным мотивам, суд над Корниловым; правительство должно взять на себя инициативу предложить всем воюющим странам немедленно начать переговоры о заключении общего мира с провозглашением перемирия на всех фронтах и приглашением союзных правительств присоединиться к этой инициативе Российской Республики.

Керенский заявил, что армии не навязывалась охрана интересов имущих классов, но она не может служить и целям меньшинства, хотя бы и демократического. Армия в целом — и командный состав и солдатская масса — перешла на сторону народа.

«В русской армии почти не было случаев предательства и потайной борьбы за восстановление старого строя. То, что называется корниловщиной, было попыткой организованной группы справа, но группы, ничего общего со старой династией не имеющей… поставившей себе задачей введение режима жестокой, железной руки, режима диктатуры. Но эта попытка была не первой… первая попытка диктаторскую власть меньшинства навязать большинству и Врем. пр-ву происходила 3—5 июля… Революция получила армию разложившуюся, армию, которая находилась в состоянии умирания».

Возражая Мартову на обвинение правительства в задерживании мира, Керенский говорит, что «торжество мира задержали те силы, которые разлагали армию», призывали к братанию, неисполнению боевых приказов. Речь свою Керенский закончил призывом к предпарламенту направить все силы к тому, «чтобы русская армия вернулась к тому положению, при котором можно будет спокойно работать над ее реорганизацией».

В конце заседания Волков огласил декларацию фракции меньшевиков-интернационалистов. Декларация указывает, что в результате капитуляции большинства организованной демократии, не нашедшей в себе решимости взять власть в свои руки, и банкротства коалиции

«значительная часть рабочего класса повернулась спиной к этому предпарламенту и ищет выхода в том пути, который может стать опасным для самых судеб революции. Предостерегая рабочих от этого пути, мы, меньшевики-интернационалисты, остаемся во Вр. Совете Росс. Республики (шум и смех)… в твердом убеждении, что временный упадок революции сменится новым подъемом».

Декларация видит в предпарламенте «одну из арен открытой классовой борьбы», с которой меньшевики-интернационалисты будут «разоблачать контрреволюционный характер всего режима коалиции» и «призывать к безоговорочной борьбе за немедленный мир и за создание демократической власти».

Ввиду того, что советом старейшин 8 октября постановлено было заседание предпарламента по вопросам обороны сделать открытым, Временное правительство 10 октября решило доклад об эвакуации Петрограда, и в частности, о переезде самого правительства в Москву, сделать в закрытом заседании комиссии предпарламента по обороне, которое и состоялось после заседания предпарламента; на заседании присутствовали Керенский, военный министр Верховский, генералы Духонин, Вырубов, сделавшие сообщения о состоянии обороны страны.

После заседания комиссии по обороне состоялось закрытое заседание правительства с участием ген. Духонина, посвященное обсуждению военного положения и предстоящего выступления министра иностранных дел Терещенко в предпарламенте.

Была опубликована основная программа II Всероссийского съезда Советов:

«1) революционная демократия и власть;

2) оборона страны и условия мира;

3) об Учредительном собрании;

4) подготовительные работы по демобилизации промышленности и армии;

5) борьба с анархией и погромами;

6) организационные вопросы и выборы ЦИК».

Газета «Воля народа» от 10 октября в передовой статье требует отмены съезда Советов.

Комиссар Временного правительства в 11-й армии в донесении комиссару Юго-Западного фронта указывает, что оправдательный приговор по делу Дзевалтовского опорочит в глазах солдат деятельность комиссара армии и выставляет его не защитником революционного порядка, а насильником и усмирителем, что может в дальнейшем вызвать нежелательные последствия в настроении армии.

Кубанская Войсковая Рада 10 октября выпустила воззвание к населению области, в котором обещает в будущем привлечь к участию в управлении также и иногороднее население. Керенскому она телеграфировала о неприемлемости для области земельных комитетов, просила приостановить их организацию и отозвать представителя министерства земледелия. Постановлено также все частновладельческие земли, превышающие трудовую норму, немедленно передать войску.

Избрана законодательная рада, которая сформирует кубанское правительство в составе председателя и 10 членов. Законодательная рада будет иметь весеннюю и осеннюю сессии. Войсковым атаманом избран полковник Филимонов.

В Смольном состоялось предварительное совещание членов съезда Советов Северной области.

В Москве на соединенном заседании Советов рабочих и солдатских депутатов обсуждался вопрос об уставе Красной гвардии. Президиум Совета солдатских депутатов (оборонческий) заявил, что солдатская секция еще не закончила обсуждения вопроса о Красной гвардии, и настаивал на разрешении этого вопроса исключительно Советом солд. деп. Большинством 330 голосов против 108, не принимавших участия в голосовании (меньшевиков и эсеров), принята резолюция, предложенная фракцией большевиков:

«Решение вопроса об уставе Красной гвардии не терпит отлагательства, оно должно быть принято совместно рабочими и солдатами»

Окончательное решение вопроса отложено до 17 октября, чтобы дать возможность Совету предварительно обсудить вопрос у себя.

Представители большевиков одержали победу на перевыборах Советов в Жиздре, Людинове, Таганроге; больничной кассы на заводе «Айваз» в Петрограде. В Черниговском Совете принята 46 голосами против 34 резолюция большевиков, выражающая недоверие правительству и требующая созыва съезда Советов; предстоят перевыборы оборонческого Исполкома. Аналогичная резолюция вынесена общим собранием авиаотряда и 239-й Симбирской дружины. Общее собрание рабочих Уссурийского стекольного завода также приняло резолюцию о передаче власти Советам.

В Макеевском горном районе (Донбасс) началась всеобщая забастовка горнорабочих, требующих вывода казачьих войск.

10 октября в Киеве на заседании малой Рады решен вопрос о созыве Украинского Учредительного собрания; решено образовать организационный комитет и комиссию для составления законопроекта о собрании.

Телеграмма из Киева за 10 октября сообщает, что состоявшийся в Чигирине Всеукраинский съезд вольного казачества предложил генералу Скоропадскому звание атамана вольного казачества.

По всей России 10 октября началась демобилизация военнослужащих призывов 1897 и 1898 годов.

Возвратившийся из поездки по Волыни помощник губернского комиссара в докладе от 10 октября говорит, что Волынь находится в состоянии полной анархии. Во многих уездах идет поголовное истребление лесов и захват частновладельческих земель. В Староконстантиновском уезде большевики захватили в свои руки власть. Побывавший во многих местах Волыни представитель министерства внутренних дел тоже заявил о печальном состоянии губернии. В ближайшие дни будут командированы на места специальные отряды для борьбы с анархией и погромным движением.

Из Пензенской губернии в тот же день телеграфируют о массовых порубках казенных и частновладельческих лесов.

Казанский губернский комиссар телеграфирует, что, в связи с обострением продовольственного вопроса, в губернии наблюдается враждебное отношение населения к хлебной монополии; для подавления беспорядков, возникающих на этой почве, приходится прибегать к военной силе; местами разгромлены продовольственные управы; в разных пунктах губернии были случаи массовой рубки казенных и частновладельческих лесов.

В распоряжение Саратовского губернского комиссара также посылаются три казачьих полка «для борьбы с беспорядками в губернии».

Отрядом Красной гвардии занята фабрика Киббеля в Петрограде, рабочие которой забастовали с первых чисел октября.

Междурайонное совещание представителей районных дум г. Петрограда, выразив 10 октября сочувствие бастующим аптечным служащим и порицание владельцам аптек, постановило немедленно поставить на обсуждение вопрос о секвестре закрытых аптек. Собрание бастующих решило продолжать борьбу до полного удовлетворения своих требований.

В Петрограде 10 октября состоялась 4-я общегородская конференция фабрично-заводских комитетов. На ее открытии говорилось, что данная конференция является подготовительной ко Всероссийской, которая должна слить все революционные организации в наступающей решительной схватке пролетариата с буржуазией. Указывалось, что в Петрограде, по постановлению заводского совещания, закрывается около 40 заводов, и конференция должна встать на защиту увольняемого пролетариата.

Докладчик о Всероссийской конференции видит задачу комитетов в борьбе с контрреволюцией в производственной области. В принятой по докладу резолюции конференция признала

«неотложно необходимым всероссийское объединение деятельности рабочего класса в деле регулирования хозяйственной жизни страны, чтобы взявший всю власть в свои руки рабочий класс мог, наконец, опираясь на беднейшее крестьянство, побороть корыстные интересы контрреволюционной буржуазии и ввести планомерность и организованность в дело производства».

С докладом о текущем моменте и Учредительном собрании выступил Троцкий, по предложению которого конференция постановила выпустить обращение к крестьянам с призывом голосовать только за тех кандидатов, которые обязуются в первый же день Собрания провести постановление о временной, впредь до выработки соответствующего законопроекта, передаче земли земельным комитетам.

Газета «Речь» сообщает, что некоторые ораторы конференции «были против созыва УС, так как в нем могут оказаться представители цензовых элементов»

В газете «Рабочий путь» был опубликован ряд заявлений рабочих о выходе из партии эсеров и вступлении в РСДРП (б).

В Петрограде состоялось заседание ЦК большевиков с участием Ленина для решения вопроса о вооруженном восстании. Большинством всех голосов против двух принята резолюция Ленина о постановке вооруженного восстания в порядок дня. Избрано Политбюро из сми человек. Из протокола:

«Слово о текущем моменте получает т. Ленин. Он констатирует, что с начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьёзно ставим лозунг о захвате власти Советами…

Положение международное таково, что инициатива должна быть за нами. То, что затевается со сдачей до Нарвы и сдачей Питера, ещё более вынуждает нас к решительным действиям…

Абсентеизм и равнодушие масс можно объяснить тем, что массы утомились от слов и резолюций. Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти. Аграрное движение также идёт в эту сторону, ибо ясно, что нужны героические силы, чтобы притушить это движение…

Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематическую подготовку восстания считать чем-то вроде политического греха.

Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу. Областным съездом и предложением из Минска надо воспользоваться для начала решительных действий.

Тов. Урицкий констатирует, что мы слабы не только в технической части, но и во всех других сторонах нашей работы. Мы выносили массу резолюций. Действий решительных никаких. Петроградский Совет дезорганизован, мало собраний и пр.

На какие силы мы опираемся? 40 000 винтовок есть в Петрограде у рабочих, но это не решает дела; это — ничто. Гарнизон после июльских дней не может внушать больших надежд…

Принимается резолюция в следующем виде:

«ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во флоте в Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), так и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с К° сдать Питер немцам), так и приобретение большинства пролетарской партией в Советах, — всё это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве), наконец, явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.), — всё это ставит на очередь дня вооружённое восстание».