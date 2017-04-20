Молдавский суд приговорил бизнесмена Платона к 18 годам тюрьмы

“Это приговор не мне, а всей Молдавии”

Кишинёв, , 13:48 — REGNUM Буюканский районный суд столицы Молдавии Кишинева приговорил 20 апреля бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, суд признал Платона виновным в банковском мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Суд также постановил изъять у Платона в пользу государства около 40 млн евро — примерно такую сумму, по версии следствия, бизнесмен вывел из банковской системы страны в 2014 году, когда были разворованы три банка включая Banca de Economii.

Платон заявил, что это приговор не ему, а «всей Молдавии». Он также добавил, что весь процесс был «цирком», организованным лидером Демпартии и фактическим руководителем страны Владимиром Плахотнюком.

Напомним, прокуроры требовали для Платона 23 года лишения свободы. По версии обвинения, Платон вывел около 45 млн. евро из Banca de Economii. Платон обвинения отвергает и называет происходящее расправой, организованной лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком. Платон называет Плахотнюка главным бенефициаром вывода около 1 млрд евро из банковской системы Молдавии в 2014 году.

Платон, находящийся в конфликте с Плахотнюком, был объявлен в розыск и арестован в Киеве по доносу, написанному другим бизнесменом, мэром Оргеева Планом Шором. Ранее по доносу того же Шора был арестован другой оппонент Плахотнюка экс-премьер Владимир Филат.

Украинские власти выдали Платона Молдавии несмотря на наличие у того украинского гражданства.

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