Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:17:25 МСК

Песков о «преследованиях» геев в Чечне: Информация не подтверждается

Политика
19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике
Дмитрий Сергеевич Песков
medialeaks.ru
Дмитрий Сергеевич Песков

Москва, 20 апреля 2017, 13:45 — REGNUM  Информация СМИ о том, что на территории Чечни якобы преследуются лица нетрадиционной сексуальной ориентации, не подтверждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, власти РФ не видят оснований не доверять заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал данную информацию клеветой.

«Глава Чечни еще раз сказал, что, по мнению руководства республики, вот эти сообщения (о преследованиях геев в Чечне) являются искажением реальности, являются клеветой», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. В частности, он отметил, что упоминаемого в публикации «убитого» обнаружили дома живым и здоровым.

В начале апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала информацию о том, что в Чечне якобы производятся массовые задержания лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Читайте также: Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация

Читайте также: Москалькова подозревает донос в сведениях о преследованиях геев в Чечне

Читайте ранее в этом сюжете: Москалькова подозревает донос в сведениях о преследованиях геев в Чечне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Силовые структуры Чечни
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Екатеринбурге пропала церковь XVIII века
ЕкатеринбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
Юрий БаранчикРоссии надо готовиться к новому кризису в отношениях с Белоруссией
МоскваРоссия Российско-белорусский кризис Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Леонид Алимов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное