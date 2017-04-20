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Латвия не выполняет программу ЕС по приёму беженцев

Политика
Количество принятых страной беженцев достигло 300 человек

Рига, 20 апреля 2017, 13:41 — REGNUM  В рамках программы перемещения ЕС в Латвию из Греции прибыли 20 сирийцев. Такие данные представило Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ), сообщает LETA.

Как заявила представитель УДГМ, пять сирийских семей на данный момент находятся в центре ищущих убежища в Муцениеки. Среди прибывших есть представители таких профессий, как фармацевт, медсестра, повар, металлообработчик, работник торговли, специалист по судостроению. В анкетах указано, что беженцы владеют арабским, английским и языком курманджи.

В целом Латвия приняла по этой программе уже 300 человек — более половины от предусмотренного количества. Из них на конец марта статус беженца получили 10 человек, а альтернативный — 151.

Напомним, в 2015 году Латвия взяла на себя обязательства до августа 2017 года принять 531 мигранта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии УДГМ не спешит предоставлять беженцам официальный статус, так как большинство из прибывших в страну по программе ЕС, в итоге покидают государство. Так, в 2016 году это сделали 213 человек, получивших статус беженца. Большинство мигрантов, получив статус, из Латвии отправились в Германию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство. Эти обстоятельства делают жизнь беженцев не слишком радостной. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия опаздывает с приемом беженцев

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