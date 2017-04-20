Генсек Совета Европы представил 15-й отчет «Конфликт в Грузии»

Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Очередной, 15-й консолидированный доклад генсека Совета Турбьерна Ягланда был рассмотрен на состоявшемся 19 апреля в Страсбурге 1284-м заседании комиитета заместителей министров Совета Европы, сообщает МИД Грузии.

По информации министерства, отчет охватывает период с октября 2016 года по март 2017 года включительно, и в нем говорится о состоянии прав человека в «оккупированных регионах» Грузии, а также описаны все факты и события, происшедшие за отчетный период.

К участникам заседания обратился первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который рассказал о процессе «оккупации» регионов Грузии, действиях России, направленных на «аннексию» этих территорий. Он подчеркнул, что Россия продолжает пренебрегать нормами и принципами международного права и проводит «деструкционную политику», явным доказательством которой стал визит министра иностранных дел России в Абхазию и открытие там посольства России. Давид Залкалиани заострил внимание на проведенных в Южной Осетии выборах и референдуме, процессе паспортизации в Абхазии и закрытии КПП на грузино-абхазской «линии оккупации».

Представитель Грузии выразил беспокойство продолжающимся нарушением прав человека на «оккупированных территориях» и потребовал от мирового сообщества немедленного реагирования на эти факты и введения на данные территории «механизма наблюдателей Совета Европы».

По информации МИД Грузии, при обсуждении отчете Турбьерна Ягланда Грузия получила беспрецедентную поддержку, в частности, заявления с выражением поддержки Грузии сделали Евросоюз, ГУАМ, а также представители 28 стран, которые осудили незаконные действия России. К заявлению Евросоюза присоединились Албания, Андорра, Босния-Герцеговина, Черногория, Молдавия, Македония, Монако, Лихтенштейн, Норвегия, Турция, Украина и Сан-Марино. Делегации поддержавших Грузию стран призвали Россию к выполнению международных обязательств, в том числе — перед Советом Европы, сообщает министерство.

Политику и действия правительства Грузии в отношении мирного урегулирования конфликтов участники заседания расценили как крайне конструктивные и поддержали инициированные Грузией мирные инициативы.

МИД Грузии надеется, что отчет «Конфликты Грузии» и в дальнейшем будет оставаться в повестке дня Совета Европы.