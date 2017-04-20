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Глава Европарламента заявил о желании посетить Украину

Политика
По мнению представителя ЕП, Украина сумеет побороть коррупцию и установить верховенство права

Киев, 20 апреля 2017, 13:15 — REGNUM  

Европарламент продолжит сотрудничество с Верховной радой до 2019 года, сообщается в письме спикеру парламента Украины Андрею Парубию от главы Европарламента Антонио Таяни, передает «Сегодня».

Как пишет издание, письмо было передано бывшим главой комитета Европарламента по иностранным делам Эльмаром Броком.

Помимо решения о продолжении сотрудничества, в письме говорится, что Таяни изъявил желание посетить Украину в ближайшее время, сказал Брок.

Он отметил, что Украина должна показать всем, «как практическая демократия при условии верховенства права сумеет побороть коррупцию и создать новую страну».

Антонио Таяни — итальянский политик, европейский комиссар по транспорту в 2008—2010 годах и по вопросам промышленности и предпринимательства в 2010—2014 годах. С 2017 года Таяни возглавляет Европейский парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Украина объявила курс на евроинтеграцию, отказавшись от сотрудничества с Россией. Резкий политический разворот был обусловлен переворотом государственным, в результате которого к власти на Украине пришли националисты.

Новая киевская власть начала проводить антироссийские реформы и вести активные переговоры со странами Запада о сотрудничестве.

Так, по договору с Международным валютным фондом Украина согласилась провести ряд социально-экономических реформ, в обмен на которые МВФ стал выделять «незалежной» транши.

Но, несмотря на финансовую поддержку МВФ, реформы на Украине по-прежнему ведут страну ко все более неустойчивой ситуации в экономике и политике, а очередные транши используются лишь для того, что закрыть предыдущие кредиты.

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