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Саратовские выборы: на праймериз «Единой России» заявлено 240 кандидатов

Политика
В 2017 году в Саратовском регионе пройдут выборы губернатора и депутатов областной думы

Саратов, 20 апреля 2017, 13:18 — REGNUM  

В Саратовской области на праймериз «Единой России» зарегистрировались 240 участников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге 20 апреля сообщила секретарь регионального отделения партии Валентина Гречушкина.

По словам Валентины Гречушкиной, предварительное голосования на территории Саратовской области пройдет 28 мая. Для удобства электората создан сайт «Найди свой участок», где желающие смогут проголосовать во время праймериз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года впервые с 2000 года состоятся выборы губернатора Саратовской области. Одновременно в регионе будут выбирать депутатов Саратовской областной думы.

В Саратовскую областную думу будут избраны 45 депутатов — 23 депутата по единому избирательному округу, 22 — по одномандатным избирательным округам. Кандидаты могут быть выдвинуты как политическими партиями (в составе областного списка или по одномандатному избирательному округу), а также в порядке самовыдвижения (по одномандатным избирательным округам).

Напомним, в марте 2017 года секретарем саратовского регионального отделения «Единой России» избрана глава администрации Дергачевского района Валентина Гречушкина, которая работает в команде Вячеслава Володина более 10 лет, начиная с 2003 года, когда Дергачевский район входил в Балаковский избирательный округ, по которому Володин впервые избирался в Госдуму (набрал 82% голосов). Валентину Гречушкину называют в регионе «железной леди», женщиной с «железным характером».

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Выборы депутатов Саратовской областной думы-2017
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