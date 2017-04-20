Бывший генсек НАТО: Курс альянса — прежний, это Трамп стал другим

Вашингтон, , 13:09 — REGNUM



Президент США Дональд Трамп перестал считать Североатлантический альянс «устаревшей» организацией, когда столкнулся с реальностью в виде «враждебной России». Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в эфире CNN.

Отвечая на вопрос о том, почему изменилась оценка Трампа по отношению к альянсу, Рассмусен не согласился, что причина — в изменении курса организации. По его словам, НАТО придерживается прежнего курса, это глава США изменил свое мнение о нем «в лучшую сторону».

«Я считаю, что произошло следующее: во-первых, он столкнулся с реальностью — в частности, с враждебной Россией, что, однако, не заставило его отказаться от намерения сделать Америку великой», — пояснил он.

Вторым фактором, повлиявшим на мнение Трампа, стала точка зрения его советников по вопросам безопасности, отметил Расмуссен. По его словам, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, и глава Пентагона Джеймс Мэттис, и новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Кит Келлог — сторонники преемственности во внешней политике американского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года, еще до официального вступления в должность президента США, Дональд Трамп заявил о том, что НАТО представляет собой устаревшую организацию. Он пояснил, что альянс уделяет недостаточно внимания борьбе с терроризмом, кроме того, только пять государств из 28 платят взносы на оборону в полном объеме.

Однако 13 апреля американский лидер забрал свои слова назад, заявив, что НАТО «больше не является устаревшей» организацией. Он отметил, что изменил точку зрения, так как альянс стал активнее противодействовать террористам.

Трамп также поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга и членов альянса за поддержку ракетного удара США по сирийской авиабазе «Шайрат».

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