Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:19:03 МСК

Бывший генсек НАТО: Курс альянса — прежний, это Трамп стал другим

Политика
Еще в январе 2017 года глава США считал альянс устаревшим
Президент США Дональд Трамп
Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп

Вашингтон, 20 апреля 2017, 13:09 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп перестал считать Североатлантический альянс «устаревшей» организацией, когда столкнулся с реальностью в виде «враждебной России». Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в эфире CNN.

Отвечая на вопрос о том, почему изменилась оценка Трампа по отношению к альянсу, Рассмусен не согласился, что причина — в изменении курса организации. По его словам, НАТО придерживается прежнего курса, это глава США изменил свое мнение о нем «в лучшую сторону».

«Я считаю, что произошло следующее: во-первых, он столкнулся с реальностью — в частности, с враждебной Россией, что, однако, не заставило его отказаться от намерения сделать Америку великой», — пояснил он.

Вторым фактором, повлиявшим на мнение Трампа, стала точка зрения его советников по вопросам безопасности, отметил Расмуссен. По его словам, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, и глава Пентагона Джеймс Мэттис, и новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Кит Келлог — сторонники преемственности во внешней политике американского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года, еще до официального вступления в должность президента США, Дональд Трамп заявил о том, что НАТО представляет собой устаревшую организацию. Он пояснил, что альянс уделяет недостаточно внимания борьбе с терроризмом, кроме того, только пять государств из 28 платят взносы на оборону в полном объеме.

Однако 13 апреля американский лидер забрал свои слова назад, заявив, что НАТО «больше не является устаревшей» организацией. Он отметил, что изменил точку зрения, так как альянс стал активнее противодействовать террористам.

Трамп также поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга и членов альянса за поддержку ракетного удара США по сирийской авиабазе «Шайрат».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп забрал свои слова о том, что НАТО — устаревшая организация

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обсуждение выхода США из НАТО
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска» — фоторепортаж 
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы
ГаагаНидерланды Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
«Нефть способна обновить очередные минимумы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
ещё главное