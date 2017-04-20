В Кремле рассказали о планах России на Донбасс

Москва, , 13:07 — REGNUM



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия выступает за выполнение Минских соглашений и не пытается интегрировать в РФ Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Так Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что у Кремля есть план отделения от Украины ЛНР и ДНР. По словам Пескова, такие публикации наивны и примитивны, а вопрос об этом — абсурдный.

«Уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом», — сказал Песков. Говоря о «планах Кремля» относительно республик Донбасса, представитель Кремля заявил, что план один — «добиться выполнения Минских договоренностей».

Кроме того, Россия вместе с партнерами по нормандскому формату старается оказать все возможное влияние, чтобы Киев сам нашел выход из ситуации на Украине. При этом вопрос ДНР и ЛНР является внутриукраинской проблемой, сказал Песков.

Напомним, 6 апреля 2017 года в Минске прошла встреча в «нормандском формате» на уровне дипломатов. Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции осудили нарушение перемирия с 1 апреля текущего года и призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников в Донбассе по принципу «всех на всех».

Также участники встречи осудили угрозы наблюдателям СММ ОБСЕ. Украина, со своей стороны, продолжила срыв предусмотренного Минскими соглашениями разведения сил, в частности, на участке линии разграничения в районе поселка Станица Луганская.

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