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Украинские беспилотники ведут разведку накануне новых обстрелов ДНР

Политика
Красногоровка

Донецк, 20 апреля 2017, 12:51 — REGNUM  

В занимаемый украинскими войсками небольшой город Красногоровка доставлены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Располагается Красногоровка всего в нескольких километрах от городской черты Донецка, к северо-западу от Кировского района столицы ДНР.

Все доставленные в Красногоровку беспилотники — украинского производства. Из пяти «дронов» — два приспособлены для проведения видео ‑ и фотосъемки местности, три БПЛА оснащены оборудованием для прослушивания радиоэфира, также на одном из трех беспилотников установлена аппаратура, способная фиксировать тепловое излучение. Такие приборы предназначены для выявления расположения техники или огневых точек противника.

Ожидается, что украинское военное командование уже в ближайшее время начнет поочередно задействовать все пять находящихся в Красногоровке беспилотников для проведения воздушной разведки на Красногоровском, а также на Марьинском направлениях, возле линии соприкосновения. Напомним, что именно в районе Марьинки, на западных границах Донецка, ВСУ сосредоточили свою крупную армейскую группировку, усиленную десятками единиц бронетехники и артиллерийскими установками, в том числе тяжелыми гаубицами Д-30. Командование ВСУ считает Марьинское направление одним из приоритетных для нанесения ударов и попыток прорывов в Донецк через Петровский район города, граничащий с Марьинкой.

Надо отметить, что по всему фронту, как возле Донецка, так и возле Горловки, Дебальцево, Докучаевска сейчас постоянно ведут разведку многочисленные украинские БПЛА. Известно, что активизация их полетов — это предвестник новых обстрелов и начала следующего витка боевых действий в Донбассе.

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