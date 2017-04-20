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В Москве появился баннер со СМИ, не написавшими о «черной кассе» Навального

Политика
До этого указанные СМИ «не раз призывали своих коллег по цеху соблюдать журналистскую этику, быть честными и не замалчивать факты»

Москва, 20 апреля 2017, 12:49 — REGNUM  В Москве на Новом Арбате 20 апреля появился баннер с информацией о реакции либеральных СМИ на публикации о «черной кассе» оппозиционера Алексея Навального, сообщает портал «Главплакат».

На баннере перечислены логотипы «Эха Москвы», The New Times, «Медузы, «Новой газеты», РБК и телеканала «Дождь», напротив каждого их них в графе «публикации» о махинациях фонда Навального стоят нули.

До этого указанные СМИ «не раз призывали своих коллег по цеху соблюдать журналистскую этику, быть честными и не замалчивать факты», говорится в материале.

Ранее портал InfoTrader опубликовал данные, полученные хакерами из переписки, о том, что в 2014 и в 2015 году на банковские счета Рубанова было перечислено свыше 25 млн рублей — с использованием схемы Cash Recycling.

При этом в официальной отчетности Фонда борьбы с коррупцией эти средства не фигурировали.

Напомним, ФБК утверждает, что его финансирование осуществляется на законных основаниях. Фонд специализируется на разоблачительных «расследованиях», направленных на дискредитацию представителей власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры обнародовали документы о «черной кассе» Фонда борьбы с коррупцией

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