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‍Марин Ле Пен поддержала вето РФ на резолюцию по Сирии

Политика
«Я бы не голосовала за провозглашение вины еще до начала расследования»

Париж, 20 апреля 2017, 12:49 — REGNUM  

Ситуация, сложившаяся вокруг Сирии в связи с инцидентом в провинции Идлиб, требует тщательного расследования, и поддержка резолюции, предложенной Советом Безопасности ООН по Сирии, — неверный шаг, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире Europe 1.

Как пояснила Ле Пен, документ был так составлен, что если его принять, то виновным в инциденте окажется президент Сирии Башар Асад. Но расследование не проведено, и вина Дамаска не доказана.

«Международное расследование необходимо, и если бы я заседала в СБ ООН, я бы проголосовала за его проведение, но не за провозглашение вины еще до начала расследования, потому что это лучший способ лишиться возможности узнать правду», — сказала она.

Ле Пен подчеркнула, что нужна другая резолюция — по результатам международного расследования. Преждевременных обвинений быть не должно.

Напомним, резолюция Совбеза ООН не была принята, потому что вето наложила Россия. Применение отравляющих веществ, которые в городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб, Сирия) якобы использовал Дамаск, стало поводом для ракетного удара США по Сирии.

Многие страны поддержали США, несмотря на нарушения Вашингтоном международного права. Франция — одна из трех стран, которая, наряду с США и Великобританией, стала инициатором проекта резолюции по «химической атаке» в Сирии, осуждающей Асада.

Читайте подробнее: США, Великобритания и Франция представили в ООН новую резолюцию по Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы

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