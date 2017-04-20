Федеральная армия Австрии насчитывает более 400 женщин

Несколько женщин работают в Генеральном штабе на высоких административных должностях

Вена, , 12:40 — REGNUM В настоящее время в федеральной армии Австрии насчитывается около 15,5 тысячи солдат, из них 444 женщины, а в 1999 году их было всего 89, сообщает Der Kurier.

«Мы стремимся видеть в рядах федеральной армии больше женщин и тем самым повышать популярность профессии военнослужащего среди молодых девушек, задумывающихся о военной профессии», — отмечает министр обороны Ханс Петер Доскозил.

В австрийской армии 148 женщин работают по контракту на должности младшего сержанта, 31 — в сфере военной медицины, 29 несут военную службу в рядах вооруженных сил, три являются военными пилотами.

Несколько женщин работают в Генеральном штабе на высоких административных должностях.

Так, в июне 2016 года Каролине Реш стала первой в истории австрийской армии женщиной— майором службы Генштаба.

В Австрии с 2015 года женщины добровольно на равных правах с мужчинами могут вступать в ряды военных.