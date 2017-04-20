Курский губернатор и 10 его заместителей вместе за год заработали 28 млн

Курск, , 12:25 — REGNUM По доходам за 2016 год губернатора Курской области Алексея Михайлова обошли два его заместителя — Александр Зубарев и Виктор Черных. Михайлов задекларировал доход в 2 млн 830 тыс. 727,26 рубля, а два его заместителя получили более четырех миллионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, отчеты о доходах и имуществе губернатора, чиновников областной администрации и членов их семей опубликована на официальном портале обладминистрации.

Доход губернатора по сравнению с предыдущим годом упал — в 2015 году он получил 3 млн 450 тыс. 638,18 руб. Однако в эту сумму входил и доход от продажи транспортного средства. Кстати, в отчете за 2015 год снегоболотохода не было — это «обновка» Михайлова.

У него в пользовании находится жилой дом с хозяйственными постройками площадью 529,7 кв. м. Собственной недвижимости у губернатора нет, зато есть автомобиль Toyota и снегоболотоход Can-am. Супруга Михайлова за год заработала 417 тыс. 602,30 руб. У нее в индивидуальной собственности находятся три земельных участка, жилой дом, дача, квартира, а также гараж в долевой собственности.

Заместитель губернатора Людмила Гребенькова в 2016 году заработала 2 млн 243 тыс. 296,73 руб., ее супруг — 3 млн 165 тыс. 887,70 руб. В собственности Гребеньковой находятся земельный участок и дачный дом, в долевой собственности — квартира, гараж — в общей собственности. В ее пользовании находится участок земли под гаражом. Ее муж владеет собственной квартирой, еще одной квартирой на правах долевой собственности, гаражом — в общей собственности.

Заместитель губернатора Александр Дёмин задекларировал доход в 2 млн 174 тыс. 674,41 руб., его супруга заработала 187 тыс. 759,22 руб. В собственности чиновника находится земельный участок, жилой дом и автомобиль Volkswagen. У его жены — земельный участок и дом в пользовании.

Заместитель главы региона Сергей Дюмин за год заработал 1 млн 898 тыс. 689 руб. Он владеет третью земельного участка на правах долевой собственности, а также землей, домом и квартирой в общей собственности.

Заместитель губернатора Алексей Золотарёв в 2016 году получил 1 млн 856 тыс. 126,74 руб., его супруга заработала гораздо больше — 4 млн 382 тыс. 646,50 руб. В собственности Золотарева находятся земельный участок и три жилых дома, еще два участка земли и жилой дом — на правах общей собственности. Его супруга владеет тремя земельными участками, еще двумя и жилым домом — на правах общей собственности, в пользовании у нее находятся восемь участков земли для производства сельскохозяйственной продукции.

Первый заместитель губернатора Александр Зубарев задекларировал заработок в 4 млн 727 тыс. 831,99 руб. У него нет недвижимости — только легковой автомобиль Ford, а также земельный участок и жилой дом в пользовании. Его супруга за год заработала 1 млн 84 тыс. 246,32 руб., она владеет квартирой, в пользовании у нее также находятся жилой дом и участок земли.

Заместитель губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Василий Зубков заработал 2 млн 386 тыс. 733,03 руб. Он владеет тремя земельными участками на правах общей собственности и личным автомобилем Volvo. Его супруга за год получила чуть более 84 тысяч рублей, у нее в собственности есть жилой дом и участок земли, в общей собственности — еще три земельных участка и один дом.

Заместитель губернатора Курской области Александр Криволапов указал в отчете заработок в 1 млн 875 тыс. 628,13 руб., земельный участок и автомобиль Volkswagen в индивидуальной собственности, в долевой собственности — квартиру, в общей — гараж, в пользовании — землю под гаражом. Доход его супруги составил 642 тыс. 123,88 руб. Она владеет половиной квартиры в долевой собственности, гаражом — на правах общей собственности, а в пользовании у нее также находится земельный участок под гаражом.

Заместитель губернатора Валентина Нордстрем в 2016 году получила 1 млн 925 тыс. 38,45 руб. На правах общей собственности она владеет квартирой. Ее супруг за год заработал 1 млн 240 тыс. 29,56 руб., у него есть два гаража, автомобиль Volkswagen, квартира в общей собственности и два земельных участка под гаражом в пользовании.

Заместитель губернатора Владимир Проскурин заработал 2 млн 225 тыс. 147,2 руб., его супруга — 1 млн 436 тыс. 848,38. У чиновника в собственности земельный участок, дача, гараж, доля квартиры и гараж в общей собственности, а также квартира и два земельных участка в пользовании. На его жену записаны два земельных участка, квартира, гараж в общей собственности и доля квартиры. В пользовании у нее дача и два земельных участка.

Заместитель Губернатора Курской области — руководитель представительства Курской области при правительстве РФ Виктор Черных в 2016 году получил 4 млн 384 тыс. 627,46 руб., его супруга — 206 тыс. 957,16 руб. У Черных есть собственный земельный участок, садовый домик и квартира, гараж в общей собственности и земля под гаражом в пользовании. На его жену записана доля квартиры, гараж в общей собственности, а также земля под гаражом и квартира в пользовании.

В отчет также вошли сведения об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Курской области Владимире Казарине (годовой доход — 1 млн 181 тыс. 180,27 руб., имущество — автомобиль Toyota, квартира в общей собственности, в пользовании — койкоместо) и управляющем делами администрации Курской области Анатолии Стрелкове (доход — 2 млн 89 тыс. 329,18 руб., имущество — дом, гараж, два легковых автомобиля и мотоцикл, в общей собственности — квартира и гараж, в пользовании — три земельных участка).