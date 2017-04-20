Правительство РФ отложило ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена»

Стадион «Самара Арена» будет введен в эксплуатацию не в 2017 году, а в 2018-м — накануне чемпионата мира по футболу в России

Самара, , 12:23 — REGNUM



Правительство РФ перенесло срок ввода в эксплуатацию стадиона к чемпионату мира по футболу в Самаре на 2018 год. Соответствующее постановление издано 17 апреля, сообщает ИА REGNUM.

Согласно опубликованному 19 апреля правительственному документу, общая сметная стоимость стадиона «Самара Арена» составит 18 млрд 916,7 млн рублей, в том числе в 2017 году — 6 млрд 483,4 млн, в 2018-м — 398,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Самару принял участие в церемонии закладки капсулы, которая дала старт строительству нового стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Срок сдачи стадиона «Самара Арена» был намечен в конце 2017 года. Самара примет четыре матча группового этапа мирового чемпиона, включая игру сборной команды России, а также 1/8 и ¼ финала.

В октябре 2016 года министр спорта РФ Виталий Мутко впервые заявил, что темпы строительства мундиального объекта вызывают вопросы у ФИФА. В феврале 2017 года зампред правительства РФ Виталий Мутко подключил Минстрой для ликвидации отставания в строительстве самарского стадиона, где была создана межведомственная комиссия по выработке и принятию комплекса мер. Целью ее создания является обеспечение согласованности действий федеральных, региональных органов исполнительной власти и соответствующих организаций. В состав комиссии вошли сотрудники Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Минспорта России, Ростехнадзора, представители Самарской области, заказчика и застройщика.

13 апреля 2017 года в Самаре в рамках президентского контроля за подготовкой к проведению в России чемпионата мира по футболу полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич оценил ход работ на строящемся стадионе «Самара Арена». Было сказано, что стоимость проекта составляет почти 17,7 млрд рублей. Плановый срок окончания всех работ — декабрь 2017 года.

Напомним, по данным Минспорта РФ, в мае 2016 года стоимость строительства стадиона «Самара Арена» составляла 17,8 млрд рублей при первоначальной цене 13,2 млрд. При этом советник секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн утверждал, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей.

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