Москва, , 02:00 — REGNUM Всегда те страны, которые попадали в зону влияния США, потом расплачивались за полученную помощь. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил советник директора Федеральной служб войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя требование МВФ к Украине о снятии моратория на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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«Всегда, везде, во всех странах, попадавших в зону и орбиту влияния США, эти страны потом расплачивались за всю ту помощь, которую они получали, как финансово, так и политически. Поэтому рассчитывать на то, что добрые заокеанские дяди пришли и помогли, дали транши и научили, как дальше жить, а за это получили взамен только рождественскую открытку и пасхальное благословение, это большое наивное заблуждение», — уверен Хинштейн.

«Какие на сегодняшний день у Украины есть ресурсы, представляющие интерес для Запада? Это земля, минеральные ресурсы, полезные ископаемые и, наверно, остатки существовавшей промышленности, которая находится сегодня в очень тяжёлом состоянии», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад МВФ принял программу расширенного финансирования, рассчитанную на четыре года. Общий объём средств, выделяемых в рамках этой программы Украине, должен составить 17,5 млрд долларов. Общий объём выделенных траншей МВФ в пользу Украины составляет уже 8,4 млрд долларов.