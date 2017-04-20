Четверг, 20 Апреля 2017 года
02:17:25 МСК

«Транш МВФ за рождественскую открытку — наивное заблуждение»

Политика
Что Украина может предложить Западу?

Москва, 20 апреля 2017, 02:00 — REGNUM  Всегда те страны, которые попадали в зону влияния США, потом расплачивались за полученную помощь. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил советник директора Федеральной служб войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, комментируя требование МВФ к Украине о снятии моратория на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Читайте также: Украина: грядут земельные реформы

«Всегда, везде, во всех странах, попадавших в зону и орбиту влияния США, эти страны потом расплачивались за всю ту помощь, которую они получали, как финансово, так и политически. Поэтому рассчитывать на то, что добрые заокеанские дяди пришли и помогли, дали транши и научили, как дальше жить, а за это получили взамен только рождественскую открытку и пасхальное благословение, это большое наивное заблуждение», — уверен Хинштейн.

«Какие на сегодняшний день у Украины есть ресурсы, представляющие интерес для Запада? Это земля, минеральные ресурсы, полезные ископаемые и, наверно, остатки существовавшей промышленности, которая находится сегодня в очень тяжёлом состоянии», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад МВФ принял программу расширенного финансирования, рассчитанную на четыре года. Общий объём средств, выделяемых в рамках этой программы Украине, должен составить 17,5 млрд долларов. Общий объём выделенных траншей МВФ в пользу Украины составляет уже 8,4 млрд долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
МоскваРоссия Силовые структуры Чечни Политика
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
ВашингтонСША Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
МоскваРоссия Бедность Политика
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
ГаагаНидерланды Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
МоскваРоссия Интернет Экономика
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Политика
ещё главное