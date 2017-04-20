Порошенко не видит иронии: «Крокодил — это Украина»

Москва, , 01:35 — REGNUM С точки зрения «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция) Украина и есть крокодил. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя выступление президента Украины Петра Порошенко, который привёл слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и сравнил Россию с крокодилом.

Читайте также: Порошенко рассказал, как Украина защищает ЕС от «русских танков»

«Что такое кормить крокодила, который съест тебя в последнюю очередь? Это разве не пытаться договариваться с националистами и «Ветеранами АТО», которые в последнюю очередь тебя и попытаются экономически отключить? Порошенко не видит здесь какой-то иронии того, что происходит в целом, и то, что крокодил в данном случае — это Украина, с точки зрения «нормандской четвёрки»? — считает политолог.

«Если исполнение минских соглашений, которые часть украинских высших политических деятелей, например Турчинов, вообще не собирается выполнять, то какой смысл поддерживать этот режим и кормить этого крокодила? Если уж Порошенко решил поапеллировать представлениями о различных видах животных, то имело смысл всё-таки обратить внимание, прежде всего, на себя», — заключил Дмитрий Абзалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне президент Украины Пётр Порошенкосравнил Россию с крокодилом, приведя слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.