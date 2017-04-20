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Госдеп США изучает возможность внесения КНДР в список спонсоров терроризма

Политика
Северная Корея была исключена из американского списка стран, поддерживающих терроризм, в 2008 году

Вашингтон, 20 апреля 2017, 01:11 — REGNUM  

Администрация США рассматривает возможность включения КНДР в американский список государств-спонсоров терроризма в числе прочих мер по оказанию давления на Пхеньян. Об этом 19 апреля сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передаёт агентство Reuters.

«Мы рассматриваем статус КНДР по всем аспектам, в том числе в качестве страны, поддерживающей терроризм, а также с точки зрения всех остальных возможностей оказать влияние на режим в Пхеньяне с тем, чтобы он вновь начал взаимодействовать с нами, но не таким образом, как велись переговоры ранее», — заявил госсекретарь США.

Напомним в конце марта инициативу о возвращении КНДР в список стран-спонсоров терроризма единогласно поддержал комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Принятый комитетом документ предписывал Госдепартаменту рассмотреть вопрос о повторном включении Северной Кореи в данный список. При этом в тексте указывалось, что Конгресс считает такое решение целесообразным.

КНДР была внесена Вашингтоном в список стран-спонсоров терроризма 1987 году после подрыва южнокорейского самолёта, который, как считается, был организован спецслужбами Северной Кореи. В 2008 году администрация Джорджа Буша — младшего исключила Пхеньян из списка вслед за договорённостью о допуске экспертов МАГАТЭ к ядерным объектам Пхеньяна.

По сведениям Госдепартамента, с 1987 года Пхеньян не участвовал в актах терроризма, и хотя КНДР неоднократно попадалась на экспорте оружия в Иран и участии в программе создания баллистических ракет исламской республики, эти действия не подпадают под соответствующие определения.

Между тем в феврале этого года появилась информация о том, что CША могут вернуть Северную Корею в перечень спонсоров терроризма в связи с убийством Ким Чон Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Обсуждения данного вопроса происходят на фоне серьёзного обострения ситуации на Корейском полуострове. Рост напряжённости начался после того, как США сосредоточили ударную военно-морскую группировку у берегов КНДР, заявив о намерении противодействовать разработкам баллистических ракет и ядерным испытаниям Пхеньяна.

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