«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян

Москва, , 00:27 — REGNUM



Российская империя не смогла бы достичь тех высот экономического роста и общественного прогресса, который стал возможен благодаря советской власти. Об этом 19 апреля заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Вот это пятое место в мире (Российской империи по ВВП в мире в начале XX века — прим. ИА REGNUM ). Когда в последний раз все патриоты России сошлись вместе? В Балканских войнах. Когда народовольцы, кто угодно — все пошли вместе с царем, только увидеть там кресло Святой Софии и всё прочее. И когда все поняли, что Россия поворачивает, когда Запад ей говорит «а ну пошла вон» — вот в этот момент начался колоссальный раскол между патриотической, революционно-демократической интеллигенцией и властью. Потому что интеллигенция сказала: «Ах, вы не можете?» А потом «и японскую войну выиграть не можете? Ну тогда мы пойдём другим путём». И стало ясно, что мечта этой патриотической интеллигенции — второе место вместо пятого», — заявил Кургинян.

Политолог напомнил, что в 1880-ые годы экономика Российской империи действительно росла впечатляющими темпами, однако уже с 1890-ых замедление темпов роста и череда кризисов ознаменовали ситуацию, когда доля России в мировой экономике стабилизировалась на определенном уровне, при этом страна начала отставать от других великих держав по доходу на душу населения.

Кургинян отметил, что тем самым вся модель экономического роста и развития России как государства оказалась бесперспективной, и выяснилось, «что в пределах неё Россия суверенной по-настоящему не будет».

«И это почувствовал Ленин … Человек с огромной силой мечты, который действительно основал государство, ставшее вторым — а значит суверенным. И победившее в войне», — констатировал политолог.

Согласно последним опросам «Левада-центра», положительно вклад Владимира Ленина в историю России оценивают 56% респондентов, а отрицательно — 22%. Отрицательно относится к сносу памятников подавляющее большинство — 79% опрошенных, и больше половины граждан считают, что тело Ленина следует захоронить.