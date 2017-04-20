«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине

Москва, , 00:09 — REGNUM Как официальная советская идеология, так и либеральное мировоззрение породили две противоположные, но одинаково неубедительные картины образа Владимира Ленина. Об этом 19 апреля заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«В Советском Союзе была создана очень неубедительная лубочная картина образа Ленина. Потом эту неубедительную картину стали атаковать таким же антилубочным путём. К этому добавились совсем уже фальшивки, и в результате образовалась такая каша, что реальный Ленин оказался вне её», — заявил Кургинян.

Для того, чтобы получить реальное представление о Ленине, лидер «Сути времени» предложил обратиться к оценкам его деятельности со стороны других великих людей:

«Для меня Альберт Эйнштейн — человек последний, который схватывает мир целиком и который обладает гениальным общим провидением. Он же назвал Ленина хранителем и обновителем совести человечества. Это же сделали не какие-то ангажированные люди — это сделал Эйнштейн».

«Что говорил по этому поводу Бернард Шоу? Он говорил, что если ленинский эксперимент завершится неудачей — вся существующая западная цивилизация рухнет. Что говорил Томас Манн? Опомнитесь, вы выкидываете коммунизм — нет ничего более позорного и смешного, чем страх буржуазии перед коммунистическими идеями! Необходимо обязательно включать эти идеи в будущее человечества, как это делал Ленин, необходимо безусловно и категорически, когда деньги будут служить производству, производство — человеку, а человек — идеалу, который превращает и даёт ему смысл жизни», — заявил Кургинян.

Подобные оценки Ленина настолько неангажированными людьми однозначно указывают на масштаб его фигуры, убежден политолог. «А кто люди, которые (судят) на неадекватном материале, на грубейших фальшивках, которые были внедрены в сознание… кто эти люди? Они масштаба-то совершенно другого», — констатировал Кургинян.

По его мнению, Ленин был гениальным «политиком в чистом смысле этого слова». «Когда сейчас читаешь все материалы по февралю, марту, апрелю 1917 года, то видно, что Ленин не знает конкретики ситуации в первые месяцы, но он её точно видит. А все остальные знают всё конкретно, и ничего не понимают в происходящем. И по существу если бы не Ленин… это (революция — прим. ИА REGNUM ) — только он», — считает лидер «Сути времени».

Отметим, что по последнему опросу «Левада-центра», положительно вклад Владимира Ленина в историю России оценивают 56% респондентов, а отрицательно — 22%. Отрицательно относится к сносу памятников подавляющее большинство — 79% опрошенных, и больше половины граждан считают, что тело Ленина следует захоронить.