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«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»

Политика
В обществе растет запрос на социальную справедливость
Дмитрий Налбандян. Выступление Ленина перед рабочими завода АМО 28 июня 1918 года Дмитрий Налбандян. Выступление Ленина перед рабочими завода АМО 28 июня 1918 года

Москва, 19 апреля 2017, 23:50 — REGNUM  В России растет число тех, кто позитивно оценивает роль Владимира Ленина в истории страны, и это является отражением запроса общества на социальную справедливость. Об этом 19 апреля заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Проблемы (которые были поставлены в начале века и которые была призвана решить революция — прим. ИА REGNUM ) не решены. Он боролся за справедливость, и до сих пор оказывается, что справедливость оказывается ересью. Что она неприемлема для государства», — заявил Делягин.

«Почему рухнул царизм? Сословное общество построили. Почему рухнул Советский Союз? Сословное общество построили? Мы сейчас что построили? Тоже сословное общество с наглухо закрытыми социальными лифтами. Извините, потребность рождает функцию. Поэтому Ленин всё более актуален», — отметил он.

Экономист подчеркнул, что само возникновение социального государства на Западе не в последнюю очередь стало результатом Русской революции и реакции на неё капиталистического общества: «То, что существует социальный капитализм, существуют социальные государства — это результат Ленина. Это реакция на него».

Тем временем Россия пережила обратный процесс в 1990-ые годы, когда вместе с возникновением новой буржуазии стали деградировать социальные институты и началось «восстановление сословного общества ещё столетней давности». И в этом смысле неоднократные попытки дискредитировать фигуру Ленина, отказаться от неё, лежат в русле той же логики, что и желание отбросить весь позитивный опыт и достижения советского периода.

«Что такое была демократическая революция? Это отказ от себя. От своей культуры, от своей истории, от своих достижений и завоеваний, когда действительно говорили пенсионерам в очередях, ветеранам — если бы не ты, старик, мы бы сейчас баварское пили! И от Ленина отказались, как отказывались от тех ветеранов», — считает Делягин.

Но пороки общества, которые когда-то привели к революционным преобразованиям, вернулись, и поэтому вновь возвращаются и становятся актуальны — хоть и в новой интерпретации — прежние идеи и политические фигуры. «Эти проблемы будет решаться. Будет решаться по-другому, но решаться будут», — подытожил Делягин.

Согласно опросам «Левада-центра» больше половины граждан России считают, что тело Ленина следует захоронить. Отрицательно относится к сносу памятников подавляющее большинство — 79% опрошенных. Что же касается идейного наследия Ленина, то положительно его вклад в историю страны оценивают 56% респондентов, а отрицательно — 22%.

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