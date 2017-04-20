Российским туристам в Таиланде рекомендовано избегать скоплений людей

Москва, , 23:18 — REGNUM Туристам из России рекомендовано избегать мест скопления людей в Таиланде из-за обострения угрозы террористических актов, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Российское федеральное агентство по туризму рекомендует гражданам страны, отдыхающим в Таиланде, соблюдать меры предосторожности, выполнять рекомендации властей, не посещать места массового скопления людей, и без особой нужды не покидать туристские зоны.

Кроме того, ведомство рекомендует туроператорам, продающим путевки в Таиланд, предупреждать своих клиентов о потенциальных опасностях террористического характера.

В сообщении отмечается, что пока ситуационно-кризисный центр МИД России не имеет информации о российских гражданах, пострадавших от терактов.

Напомним, в южных провинциях Таиланда произошла серия терактов из 13 взрывов самодельных бомб.