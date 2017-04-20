Госдеп США санкционировал отправку военного оборудования в Ирак

Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Государственный департамент США санкционировал поставку военной техники в Ирак на общую сумму в $296 млн 600 тыс., 19 апреля сообщает Reuters.

Военное оборудование должно поступить в артиллерийские подразделения армии Ирака и курдские формирования пешмерга, согласно заявлению Пентагона.

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Поставки предназначены для двух пехотных бригад пешмерга и двух артиллерийских дивизионов, говорится в заявлении Управления военного сотрудничества министерства обороны США.

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Напомним, уведомление о предстоящей поставке оружия направлено в Конгресс США 18 апреля. В настоящий момент сделка на поставку военного оборудования пока не заключена.

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