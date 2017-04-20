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ОЗХО еще не посещала сирийский Хан-Шейхун, но выводы о химатаке уже делает

Политика
Специалисты организации заявили, что анализы подтвердили применение в Сирии зарина или схожего с ним вещества
Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
Иллюстрация:  Opcw.org
Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2017, 21:45 — REGNUM  

Жертвы химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне подверглись воздействию зарина или схожего с ним вещества, сообщает пресс-релиз, опубликованный на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Стоит отметить, что при этом не указаны источники и обстоятельства получения проб, подвергнутых анализу специалистами ОЗХО.

Интересно, что одновременно с этим заключением гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что миссия по установлению фактов готова отправиться в Хан-Шейхун, когда это позволит ситуация в сфере безопасности.

Напомним, город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб до сих пор находится под контролем незаконных вооруженных формирований и отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля 2017 года. Подробности и обстоятельства происшествия до сих пор остаются невыясненными. Сирийская вооруженная оппозиция, США и их сателлиты утверждают, что сирийские правительственные силы совершили химическую атаку на Хан-Шейхун, от которой погибли десятки человек.

Россия настаивает на полноценном международном расследовании данного инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции: Скоро будут доказательства химатаки в Идлибе

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