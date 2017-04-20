Четверг, 20 Апреля 2017 года
02:18:15 МСК

Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»

Политика
Вместо российского угля Украина хочет закупать уголь в США

Киев, 20 апреля 2017, 00:23 — REGNUM  Запрет Украины на импорт угля из России не имеет серьезного экономического обоснования. Это, скорее всего, очередная политическая игра, хотя американский энергоноситель будет для Киева гораздо дороже. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил в интервью ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

«Это личное дело Украины, но я не вижу в этом особого экономического смысла. Скорее, там идет разыгрывание политических очков, кто первый порвет оставшиеся связи с Россией. Но, несмотря ни на что, Украина экспортирует основную часть угля именно из России», — отметил эксперт.

По его словам, следствие того, что Украина сейчас будет запрещать ввоз российского угля — это увеличение себестоимости угля минимум на 50%, из-за того, что ближайший по качеству уголь к России находится не близко. Сегодня для поставок угля на Украину рассматриваются два основных направления — США и ЮАР. Учитывая огромное логистическое плечо, стоимость энергоносителя поднимется минимум на 50%.

Листовский подчеркнул, что логики в таком решении мало, а экономика здесь — не самое главное. Единственная выгода, которую из этого может извлечь Киев, заключается в том, чтобы поднять популярность, возможно, перед выборами или разделом финансовых портфелей.

«Видимо Украина считает, что лето впереди, произойдет спад потребления. С другой стороны, себестоимость угля от этого не сильно изменится. Все равно где-то его придется брать на следующий отопительный сезон, а заготавливать его придется летом. Просто покупка будет дороже с учетом доставки», — заключил гендиректор Фонда энергетического развития.

Напомним, что сегодня Украина закупает более половины от всего объема импортного коксующегося угля в России, говорил ранее Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Кроме того, энергетика страны в настоящее время находится далеко не в лучшем положении из-за того, что украинские радикалы блокируют поставки угля из Донбасса. В результате Украина не получала этой зимой необходимых объемов угля, и в результате на несколько месяцев ввела чрезвычайное положение в энергетике.

Несмотря на это, как сегодня сообщало ИА REGNUM, глава министерства Игорь Насалик заявил, что в украинское правительство Министерством энергетики и угольной промышленности этой страны направлены документы по введению запрета на импорт угля из России. Теперь Киев хочет закупать этот энергоноситель в США. По словам Насалика, это выгодно и по логистике, и по цене. Если такой контракт заключить удастся, то Украина будет готова от поставок угля из других стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев откажется от импорта российского угля, подписав контракт с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
МоскваРоссия Силовые структуры Чечни Политика
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
ВашингтонСША Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
МоскваРоссия Бедность Политика
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
ГаагаНидерланды Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
МоскваРоссия Интернет Экономика
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Политика
ещё главное