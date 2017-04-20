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Помощником Генсека ООН по вопросам правопорядка назначен Александр Зуев

Политика
Гражданин России займется вопросами правопорядка и органами законности в Департаменте операций по поддержанию мира
Флаг ООН Флаг ООН

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2017, 21:16 — REGNUM  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Александра Зуева помощником по вопросам правопорядка и органов законности в Департаменте операций по поддержанию мира, сообщил журналистам официальный представитель главы международной организации Стефан Дюжаррик.

Александр Зуев сменит на этой должности своего соотечественника Дмитрия Титова, который работал в миротворческом департаменте ООН с 1991 года и возглавлял управление по вопросам правопорядка и органов законности с 2007 года, — сообщил Дюжаррик.

По словам представителя генсека ООН, Александр Зуев работает в ООН с 1990 года. Он занимал разные должности в Программе развития (ПРООН), Детском фонде (ЮНИСЕФ), занимался вопросами борьбы с экстремизмом, возглавлял представительства агентств ООН в Казахстане и Таджикистане.

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