Четверг, 20 Апреля 2017 года
02:16:12 МСК

Депутат парламента Грузии облил оппонента водой

Политика
Спор разгорелся при обсуждении вопроса закрытия слушания отчета главы СГБ
Вода
Neil Tackaberry
Вода

Тбилиси, 19 апреля 2017, 20:33 — REGNUM  

Слушание отчета начальника Службы государственной безопасности Грузии в формате ответов на вопросы парламент Грузии продолжил в закрытом режиме. Закрытия заседания после окончания доклада Вахтанга Гомелаури потребовал председатель комитета по обороне и безопасности парламента Ираклий Сесиашвили. Он пояснил, что в аналогичном режиме этот отчет был рассмотрен и на заседании комитета.

«Если мы продолжим обсуждение в открытом режиме, Вахтанг Гомелаури (глава СГБ) просто не сможет полноценно отвечать на все вопросы», — объяснил свое требование Сесиашвили и подчеркнул, что международная практика предусматривает слушание отчетов начальника службы безопасности в закрытом режиме.

Требование депутата вызвало недовольство и протест у его коллег — представителей «оппозиции», членов «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» (отпочковавшейся от ЕНД группы лидеров). Они призывали продолжить слушание ответов Вахтанга Гомелаури на «актуальные и насущные вопросы» в открытом режиме и выражали недоумение, почему заседание должно закрыться для СМИ.

Представители парламентского большинства в ответ на эти призывы отметили, что «оппозиция» желает устроить из отчета СГБ очередное телевизионное шоу.

В ходе дискуссии выступил депутат от «Альянса патриотов» Эмзар Квициани и с сарказмом отметил, что в зале сидит иностранный резидент Гига Бокерия, поэтому закрывать заседание никакого смысла не имеет. В ответ Бокерия осыпал его оскорблениями, а Квициани, которому мандатная служба не позволила прорваться к оппоненту для физической расправы, бросил в него ручку, а затем стакан с водой. Председатель парламента был вынужден объявить технический перерыв.

После перерыва решением большинства ответы на вопросы депутатов Вахтанг Гомелаури давал уже на закрытом заседании.

В ходе слушания отчета главы СГБ в парламенте произошло два инцидента. Второй случился во время перерыва в комнате депутатов, где поспорили член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки и депутат большинства Вано Зардиашвили. Канделаки запустил в Зардиашвили пепельницей, но попал в своего соратника по партии Отара Кахидзе и рассек ему голову.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии подрались депутаты парламента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Политика
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
МоскваРоссия Силовые структуры Чечни Политика
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
ВашингтонСША Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
МоскваРоссия Бедность Политика
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
ГаагаНидерланды Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
МоскваРоссия Интернет Экономика
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Политика
ещё главное