Депутат парламента Грузии облил оппонента водой

Тбилиси, , 20:33 — REGNUM

Слушание отчета начальника Службы государственной безопасности Грузии в формате ответов на вопросы парламент Грузии продолжил в закрытом режиме. Закрытия заседания после окончания доклада Вахтанга Гомелаури потребовал председатель комитета по обороне и безопасности парламента Ираклий Сесиашвили. Он пояснил, что в аналогичном режиме этот отчет был рассмотрен и на заседании комитета.

«Если мы продолжим обсуждение в открытом режиме, Вахтанг Гомелаури (глава СГБ) просто не сможет полноценно отвечать на все вопросы», — объяснил свое требование Сесиашвили и подчеркнул, что международная практика предусматривает слушание отчетов начальника службы безопасности в закрытом режиме.

Требование депутата вызвало недовольство и протест у его коллег — представителей «оппозиции», членов «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» (отпочковавшейся от ЕНД группы лидеров). Они призывали продолжить слушание ответов Вахтанга Гомелаури на «актуальные и насущные вопросы» в открытом режиме и выражали недоумение, почему заседание должно закрыться для СМИ.

Представители парламентского большинства в ответ на эти призывы отметили, что «оппозиция» желает устроить из отчета СГБ очередное телевизионное шоу.

В ходе дискуссии выступил депутат от «Альянса патриотов» Эмзар Квициани и с сарказмом отметил, что в зале сидит иностранный резидент Гига Бокерия, поэтому закрывать заседание никакого смысла не имеет. В ответ Бокерия осыпал его оскорблениями, а Квициани, которому мандатная служба не позволила прорваться к оппоненту для физической расправы, бросил в него ручку, а затем стакан с водой. Председатель парламента был вынужден объявить технический перерыв.

После перерыва решением большинства ответы на вопросы депутатов Вахтанг Гомелаури давал уже на закрытом заседании.

В ходе слушания отчета главы СГБ в парламенте произошло два инцидента. Второй случился во время перерыва в комнате депутатов, где поспорили член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки и депутат большинства Вано Зардиашвили. Канделаки запустил в Зардиашвили пепельницей, но попал в своего соратника по партии Отара Кахидзе и рассек ему голову.

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