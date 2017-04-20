Белый дом: Китай сближается с США в деле контролирования КНДР
МИД Китая выразил обеспокоенность заявлениями КНДР о планах ядерных испытаний
Вашингтон, 19 апреля 2017, 20:21 — REGNUM
Китай сближает свои позиции с США по вопросам Северной Кореи, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
По словам Спайсера, сближение Китая с Вашингтоном в «попытках контролировать КНДР» является очень позитивным сигналом.
Шон Спайсер при этом отметил, что роль Пекина в урегулировании проблемы Северной Кореи неуклонно возрастает.
Напомним, ранее МИД КНР выразил свою обеспокоенность заявлениями представителей КНДР о дальнейших планах ядерных испытаний и ракетных запусков.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон призывает оказать санкционное давление на КНДР с целью воспрепятствовать разработке ядерного оружия и ракетных технологий в этой стране.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Верба» идет в армянские ВС. Новейший российский ПЗРК в горных условиях
NB!
20.04.17
Американскому нефтегиганту Exxon мешают антироссийские санкции США
NB!
20.04.17
Ювенальная ловушка глобальной системы
NB!
20.04.17
МИД РФ: Суд ООН отказался поддержать заявления Киева об «оккупации» Крыма
NB!
20.04.17
«Ленин создал государство, ставшее вторым — а значит суверенным» — Кургинян
NB!
20.04.17
Украинский запрет закупки угля из РФ: «Политика, никакой экономики»
NB!
20.04.17
«Гениальный политик в самом чистом смысле этого слова» — Кургинян о Ленине
NB!
19.04.17
«Результат деятельности Ленина — феномен социального государства»
NB!
19.04.17
Заместитель Марин Ле Пен: Флаг ЕС — олигархическая тряпка
NB!
19.04.17
Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация
NB!
19.04.17
Госдума вводит наказание за склонение к суициду и смертельные киберсекты
NB!
19.04.17
«Решение ОПЕК может поднять цены на нефть до $65 за баррель к концу года»
NB!
19.04.17
Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил
NB!
19.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 19 апреля
NB!
19.04.17
МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт
NB!
19.04.17
Суд ООН отверг часть требований Украины в иске против России
NB!
19.04.17
Госдума устанавливает требования к онлайн-кинотеатрам
NB!
19.04.17
Как «игрища в сепаратизм» в Литве превратились в фарс
NB!
19.04.17
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
NB!
19.04.17
Жириновский дал совет по арестам губернаторов
NB!
19.04.17
«Новые губернаторы и старые элиты»: круглый стол в ИА REGNUM
NB!
19.04.17
Нужно беречь лучшее в мире правительство — Медведев