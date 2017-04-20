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Порошенко признал, что ВСУ не самые сильные в Европе

Политика
Так чья же армия самая сильная в Европе?
ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Лондон, 19 апреля 2017, 20:11 — REGNUM  

Президент Украины Петр Порошенко признал, что армия его государства не является «сильнейшей в Европе». Соответствующее заявление украинский лидер сделал сегодня, 19 апреля, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне.

По словам украинского президента, ежегодно Украина тратит на оборону 5% ВВП. Это больше, чем некоторые члены военного блока НАТО, с гордостью подчеркнул Порошенко.

«Сегодня украинская армия занимает восьмое место в Европе», — сказал украинский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошено неоднократно заявлял, что украинская армия — якобы «сильнейшая армия Европы». Так, в феврале 2017 года он хвастливо утверждал, что украинские войска могут дать отпор «любому агрессору».

Весной 2016 года Порошенко утверждал, что украинские войска остановили «самую многочисленную армию на континенте», имея в виду Вооруженные силы России. При этом российские войска никогда не вступали в боестолкновения с ВСУ.

Бывший украинский премьер-министр Арсенюй Яценюк пытается представить Украину как «защитницу Европы». Яценюк настаивает, что Украину надо обязательно принять в НАТО, что ВСУ уже фактически охраняют границы альянса.

Порошенко, в свою очередь, называл страну «форпостом Европы» и подчеркнул, что Киев находится «на передовой защиты европейской цивилизации».

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