СМИ: США намерены увеличить военную помощь арабской коалиции в Йемене

Эр-Рияд, , 19:59 — REGNUM США намерены рассмотреть возможности увеличения военных поставок арабской коалиции, которая участвует в йеменской кампании против хуситов, 19 апреля сообщает Associated Press.

Цель состоит в том, чтобы помочь арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, оказать достаточное давление на хуситов, поддерживаемых Ираном, чтобы вынудить их вступить в мирные переговоры, заявили официальные представители США.

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Дополнительная военная поддержка не предусматривает участие американских военнослужащих в операциях против хуситов.

Напомним, в настоящий момент вооруженные силы США осуществляют дозаправку военных самолетов Саудовской Аравии и предоставляют данные воздушной разведки.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США должны предпринять необходимые меры, чтобы организовать переговоры по Йемену при посредничестве ООН.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда президента Йемена Мансура Хади изгнали из страны. Позднее на стороне Хади выступила Саудовская Аравия, которая начала боевые действия против хуситов, поддерживаемых Ираном.

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