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МИД Франции: Скоро будут доказательства химатаки в Идлибе

Политика
Доказательства подготавливаются
Химическая атака
Иллюстрация: U.S. Navy
Химическая атака

Париж, 19 апреля 2017, 19:47 — REGNUM  

Министерство иностранных дел Франции заявило, что в скором времени представит доказательства применения сирийскими властями химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 апреля, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в эфире LCP.

Он заявил, что в ближайшее время французские спецслужбы передадут в МИД данные, которые якобы подтверждают, что химическую атаку в Идлибе осуществили сирийские правительственные силы.

«В течение нескольких дней мы представим доказательства того, что режим организовал эти удары», — сказал Эйро.

Он подчеркивает, что полученные французской разведкой данные демонстрируют, что Дамаск якобы «сознательно использовал химическое оружие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Что именно там произошло, до сих пор неизвестно. Сирийская вооруженная оппозиция, Запад и его сателлиты на Ближнем Востоке утверждают, что сирийские правительственные силы совершили химическую атаку на Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки человек. Доказательств этому до сих пор не представлено.

Сирийские власти, Россия и Иран считают, что речь идет о намеренной провокации со стороны боевиков или об авиаударе по складу террористов, на котором хранилось химическое оружие.

Министерство обороны России отметило, что за две недели никто из жителей Хан-Шейхуна не обратился с жалобами на отравление.

Читайте развитие сюжета: ОЗХО еще не посещала сирийский Хан-Шейхун, но выводы о химатаке уже делает

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