МИД Франции: Скоро будут доказательства химатаки в Идлибе
Париж, 19 апреля 2017, 19:47 — REGNUM
Министерство иностранных дел Франции заявило, что в скором времени представит доказательства применения сирийскими властями химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 апреля, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в эфире LCP.
Он заявил, что в ближайшее время французские спецслужбы передадут в МИД данные, которые якобы подтверждают, что химическую атаку в Идлибе осуществили сирийские правительственные силы.
«В течение нескольких дней мы представим доказательства того, что режим организовал эти удары», — сказал Эйро.
Он подчеркивает, что полученные французской разведкой данные демонстрируют, что Дамаск якобы «сознательно использовал химическое оружие».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Что именно там произошло, до сих пор неизвестно. Сирийская вооруженная оппозиция, Запад и его сателлиты на Ближнем Востоке утверждают, что сирийские правительственные силы совершили химическую атаку на Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки человек. Доказательств этому до сих пор не представлено.
Сирийские власти, Россия и Иран считают, что речь идет о намеренной провокации со стороны боевиков или об авиаударе по складу террористов, на котором хранилось химическое оружие.
Министерство обороны России отметило, что за две недели никто из жителей Хан-Шейхуна не обратился с жалобами на отравление.
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