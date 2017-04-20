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ЕР намерена поддерживать всех матерей, независимо от их семейного положения

Политика
Инициативу о поддержке молодых мам единовременной помощью на первого ребенка в Пермском крае необходимо реализовать без бюрократических препон и надуманных ограничений, считает депутат Госдумы от Пермского края (фракция «Единой России») Дмитрий Сазонов
Молодая мама Молодая мама

Пермь, 19 апреля 2017, 19:38 — REGNUM  

Парламентарий прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Пермском крае, где материальная помощь не положена молодым матерям-одиночкам.

«Поддерживать молодых мам целевой единовременной помощью на первого ребёнка — это отличная инициатива Пермского края. Данную инициативу важно реализовывать без лишних бюрократических препон и надуманных ограничений. Нам важен абсолютно каждый ребенок, и в этом контексте неважно, например, присутствует ли в его документах запись об отцовстве», — заявил Дмитрий Сазонов.

Дмитрий Сазонов также напомнил, что повышение рождаемости — это один из приоритетов в политике государства и партии.

«Так, «Единая Россия» реализует большое количество партийных проектов, связанных с поддержкой материнства и детства: это и «Здоровье — детям», и «Детский спорт», и «Детские сады — детям», и «Крепкая семья», и, конечно, партийный проект «России важен каждый ребенок». Все они призваны помочь в обеспечении счастливого детства маленьким россиянам», — сказал парламентарий.

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