«Гармонизируется взаимодействие законодательной и исполнительной власти»

У председателя правительства, благодаря взаимодействию с депутатским корпусом, появляется реальная возможность скорректировать те позиции в курсе, которые вызывают напряжение, и которые необходимо менять в соответствии с пожеланиями широких социальных слоев, считает политолог Леонид Поляков

Москва, , 19:28 — REGNUM



Профессор Департамента политической науки Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики Леонид Поляков прокомментировал отчет правительства в Государственной думе, который был представлен председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в среду, 19 апреля.

По мнению политолога, конституционная поправка, которая требует ежегодного отчета правительства перед Госдумой, реально работает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей деятельности за год, в том числе по заранее поставленным депутатами вопросам, закреплена в Конституции РФ. Поправка к Конституции была принята 30 декабря 2008 года по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России. Поправка к Конституции была инициирована в связи с мировым финансовым кризисом, нарастанием в 2008 году кризисных явлений в экономике и требованием парламента оперативно отчитываться о принятых антикризисных мерах. На заседании присутствуют не только депутаты, но и все министры.

«Это уже не первый отчет председателя правительства, и он показывает, что это уже система, а не простая формальность, — подчеркнул Леонид Поляков, — Очень важно, что ветви власти федерального уровня взаимодействуют в таком ключе, когда осуществляется реальный контроль законодателей над деятельностью законодательной власти, потому что вся работа правительства строится как реализация основных положений внутренней политики президента, и осуществляется на основе законодательства, которое создает Госдума. Так что здесь очень важна эта гармонизация взаимодействия законодательной и исполнительной власти».

«Очень важным момеентом сегодня является то, что был представлен не просто хозяйственный отчет, а обсуждение концепции работы правительства, и в этом смысле я бы отметил, что это — политическая составляющая работы правительства. То есть Дмитрий Медведев доложил депутатам принципы работы правительства, простые и ясные. Это инвестиции, которые направлены в человека, в инфраструктуру, в безопасность. Соответственно, все то множество цифр, которое он привел, систематизируется и приобретает четкие и понятные смысл — куда идут расходы, как они планируются, какой ожидается эффект, какие задачи возникают, как они будут решаться», — продолжил свой комментарий Леонид Поляков.

«Очень важно, что сам доклад был построен таким образом, что он предполагал диалог, дискуссию, взаимодействие с депутатами, и все это очень хорошо продемонстрировала та часть доклада, когда председатель отвечал на вопросы представителей всех фракций Госдумы, а также независимых депутатов, которые прошли по мандатам партии «Родина» и партии «Гражданская платформа». Так что таким образом было обеспечено представительство всех политических позиций, и всех политических точек зрения на ситуацию в стране, на экономические проблемы, на политический курс», — отметил эксперт.

«Для самого председателя правительства сегодняшнее событие это тоже стало очень важным этапом в деятельности правительства. Потому что одно дело, когда правительство работает на какой-то принципиальной основе, видит свою стратегию, и другое дело, когда возникают вопросы, когда идет живое обсуждение, и когда депутаты указывают на те проблемы, которые еще предстоит решать. У председателя правительства, благодаря взаимодействию с депутатским корпусом появляется реальная возможность скорректировать те позиции в курсе, которые вызывают напряжение, и которые необходимо как-то менять в соответствии с пожеланиями довольно широких социальных слоев», — подчеркнул профессор НИУ — ВШЭ.

«Я также хотел бы отметить полноценное участие всех фракций, несмотря на то, что в Госдуме, как мы знаем, существует конституционное большинство «Единой России». То есть, здесь не было никакой монополизации, все были в равных условиях, все могли высказать свои критические замечания, предложения, — продолжил Леонид Поляков, — И я бы отметил тактичность председателя правительства, который, как мы знаем, одновременно является и председателем правящей партии «Единая Россия». Но он не настаивал на том, что «Единая Россия» права во всем и всегда, хотя одновременно подчеркнул значимость того, что многие партийные проекты «Единой России» легли в основу деятельности правительства по ряду направлений, и этим самым способствовали эффективной реализации правительственного курса».

«Суммируя, могу сказать следующее — процедура, которая предполагает взаимодействие правительство с законодателями крайне полезна, способствует стабилизации политической системы России и дает на выходе результат — повышение стабильности, и имеет эффект не только экономический, но и политический. А в конечном счете, чем более стабильна страна, тем больше шансов у нас у всех, что будет развиваться экономика, и, соответственно социальная сфера, с чего, собственно, и начал сегодня свое выступление в Госдуме Дмитрий Медведев, и на чем был основной акцент в его докладе — с инвестиций в человека», — завершил свой комментарий Дмитрий Поляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отчет правительства о его работе был представлен в среду, 19 апреля, в Госдуме председателем правительства Дмитрием Медведевым.

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