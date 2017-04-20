Экс-главу «Кыргызтелекома» обвиняют в сговоре с поставщиками Интернета

Бишкек, , 19:12 — REGNUM Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии завершила расследование уголовного дела о незаконном повышении расценок на поставку Интернета и предъявила обвинение бывшему председателю правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмилю Ешеналиеву.

По данным правоохранительного ведомства, следствию удалось достоверно установить факт преступных действий, допущенных руководством «Кыргызтелекома» при заключении договоров с казахстанскими интернет-провайдерами «Global КVANT Services GmbH» и «КазТрансКом».

Отмечается, что в результате этого противоправного деяния государству причинен ущерб в размере $650,2 тыс. (около 36,4 млн рублей по текущему курсу). Теперь Эмилю Ешеналиеву инкриминируется статья «Злоупотребление полномочиями служащих коммерческих организаций или иных организаций».

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года казахстанские операторы связи уведомили Киргизию о двукратном повышении расценок на транзит Интернета через территорию Казахстана. Киргизские провайдеры посчитали это неприемлемым и обвинили казахстанских коллег в ценовом сговоре. Операторы связи Казахстана выступили с опровержением. Впоследствии Казахстан и Киргизия смогли договориться о возврате к прежним расценкам.