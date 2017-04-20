Тереза Мэй: Лондон продолжит давить на Москву через санкции

Великобритания и Запад своего не добьются

Лондон, , 19:09 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит оказывать давление на Российскую Федерацию через санкции. Также заявление глава британского правительства сделала сегодня, 19 апреля, перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал RT.

«Мы будем продолжать осуществлять давление через санкции для полного выполнения Россией Минских соглашений», — сказал Мэй.

Кроме того, она подчеркнула, что Великобритания продолжит поддерживать те реформы, которые якобы проводит нынешняя украинская власть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Порошенко прибыл в Великобританию с официальным визитом.

Он выступил в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне, где заявил, что санкции являются единственным механизмом, который способен удержать Россию за столом переговоров.