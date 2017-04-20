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Одна из задач СГБ Грузии – препятствование «аннексии» со стороны России

Политика
Парламент Грузии заслушал отчет начальника Службы государственной безопасности

Тбилиси, 19 апреля 2017, 19:09 — REGNUM  

Парламент Грузии на пленарном заседании 19 апреля заслушал отчет начальника Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури о деятельности подчиненной ему структуры за 2016 год.

Одним из основных приоритетов СГБ ее начальник назвал работу над проблемами, вызванными «оккупацией» территорий Грузии, и предотвращение исходящих от них угроз.

По его словам, с целью сдерживания этих угроз и препятствования процессам «аннексии» территорий Грузии со стороны России, Служба госбезопасности постоянно осуществляет мониторинг ситуации на месте и оценку происходящих событий.

«Служба государственной безопасности в рамках своего мандата постоянно знакомит высших должностных лиц партнерских стран, представителей международных организаций и СМИ с ситуацией на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии. Наша служба является ведущим ведомством на встречах в формате Механизма превенции и реагирования на инциденты», — говорится в отчете.

Гомелаури также сообщил, что на всех встречах в формате МПРИ и Женевских консультациях представители СГБ постоянно ставят вопрос убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория сотрудником службы безопасности Абхазии. «СГБ использует все имеющиеся у него рычаги для того, чтобы лицо, совершившее это преступление, предстало перед грузинским правосудием», — заверил депутатов Вахтанг Гомелаури.

Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая прошлого года в селе Хурча Зугдидского района, вблизи от «административной» границы с Абхазией. В его убийстве обвиняется житель Абхазии Рашид Канджи оглы, заочно приговоренный грузинской стороной к 14 годам лишения свободы и объявленный в международный розыск по красному циркуляру.

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