Грузинские депутаты осудили визит Лаврова в Абхазию

«Россия не может осознать, что мировое сообщество никогда не узаконит ее аннексионную политику в отношении Кавказа, никогда не узаконит раздел и расчленение Грузии»

Тбилиси, , 19:05 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столицу «оккупированной Абхазии» был не просто очередной провокацией, но крайне ошибочным политическим шагом Москвы в отношении Грузии. Об этом на пленарном заседании парламента Грузии 19 апреля заявил депутат парламентского большинства, председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Звиад Квачантирадзе.

«Россия не может осознать, что мировое сообщество никогда не узаконит ее аннексионную политику в отношении Кавказа, никогда не узаконит раздел и расчленение Грузии», — заявил депутат.

Он подчеркнул значение интеграции Грузии в европейские структуры и призвал абхазов и осетин присоединиться к этому процессу.

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«Грузия возвращается в Европу, в свой дом, к которому она принадлежала всегда и к которому должна принадлежать с точки зрения исторической справедливости. Мы последовательно возвращаемся в европейский дом с нашим прошлым, нашими лучшими традициями, культурным и интеллектуальным потенциалом, и от нашего возвращения Европа станет лишь более разнообразной, более привлекательной, более интересной и более стабильной. И это реальность сегодняшнего и завтрашнего дня, к которой обязательно присоединятся наши абхазские и осетинские сестры и братья», — заявил Квачантирадзе.

Осудили этот визит и другие депутаты парламента Грузии. Визит главы МИД РФ в Абхазию был связан с открытием в Сухуми нового здания посольства России.