Президент Венесуэлы пообещал выдать оружие своим сторонникам

Напряженность в противостоянии между сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицией после некоторого снижения в пасхальную неделю вновь увеличивается

Каракас, , 18:37 — REGNUM По мнению экспертов испанского издания El Mundo, внимательно наблюдающих за ситуацией, наиболее вероятным способом разрешения конфликта видится вмешательство военных. Однако никто не возьмется сегодня предсказать, на чьей стороне они выступят.

Мадуро уже объявил, что собирается «раздать винтовки всем, кто поддерживает его, Конституцию и законность». Аналитики склоняются к мнению, что большинство в вооруженных силах страны настроено оказать неповиновение своему главнокомандующему в случае отдачи им распоряжения о введении в государстве режима военного положения и выступить против него.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос выступил во вторник, 18 апреля, с заявлением, в котором призвал Николаса Мадуро «соблюдать гарантии прав населения на проведение мирных демонстраций».

Днем раньше представители 11 стран Латинской Америки подписали обращение к ООН, в котором подчеркнули, что «только апрельские протесты нынешнего года отмечены шестью смертями и задержаниями 538 мирных демонстрантов», не забыв добавить, что в тюрьмах Венесуэлы содержатся 144 политических заключенных, обвиняемых по уголовным статьям. Свою озабоченность ситуацией выразил вчера Евросоюз, а ООН, по словам той же El Mundo, предупредила власти Венесуэлы, что раздача оружия ополченцам из числа гражданских лиц не спровоцирует ничего, кроме социального взрыва, который превратится в вооруженный конфликт.

«Николас Мадуро всерьез рассчитывает выставить вокруг президентской резиденции — Дворца Мирафлорес — верные ему войска и вооруженных ополченцев. Это — одна из многочисленных ошибок, совершенных правительством, каждая из которых все больше приближает страну к пониманию того, что режим следует менять. 19 апреля — не последний день событий», — считает испанский политолог Джон Магдалено.

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