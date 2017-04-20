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Глава Белгородской области пойдет на новый срок — Путин разрешил

Политика
Владимир Путин встретился с Евгением Савченко
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области Евгением Савченко
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области Евгением Савченко

Москва, 19 апреля 2017, 18:37 — REGNUM  

Губернатор Белгородской области намерен и дальше руководить регионом — с одобрения президента РФ Владимира Путина. О новом сроке губернаторства Савченко речь шла на встрече главы государства с руководителем региона, которая состоялась 19 апреля в Кремле, передает корреспондент ИА REGNUM.

Срок полномочий Савченко заканчивается в октябре 2017 года. Глава государства поинтересовался, какие у руководителя региона дальнейшие планы.

«Владимир Владимирович, если будет на то Ваше разрешение, я готов продолжить работу», — ответил Савченко.

«Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу Вас», — сказал президент, отметив, что этому ничего не мешает.

Главное, отметил Владимир Путин, что «мы с Вами исходили из сути дела, а суть в том, чтобы работать хорошо».

«А как нам организовать юридическую, техническую сторону — мы с Вами договоримся», — добавил Путин.

Савченко выразил надежду, что население на предстоящих в сентябре выборах его поддержит. Главе государства он пообещал, что будет работать «не хуже, чем в настоящее время». «Лучше», — уверен Путин.

Напомним, Евгений Савченко руководит Белгородской областью более 23 лет. В феврале 2017 года он опроверг слухи о своей отставке, фактически подтвердив свое намерение идти на новый срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрацию Белгородской области Савченко возглавил в 1993 году по назначению президента Бориса Ельцина, затем три раза одержал победу на выборах — в 1995, 1999 и 2003 годах. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин и утвердили депутаты регионального парламента. Выборы в октябре 2012 года вновь принесли Евгению Савченко победу. За него проголосовали 77,64% избирателей. Шестой губернаторский срок Савченко истекает в октябре 2017 года.

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