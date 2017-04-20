Депутат Сейма: «Закон о языке не дает латвийским вузам развиваться»

Рига, , 18:38 — REGNUM Конкурентоспособности латвийских вузов мешает жесткое регулирование закона о латышском языке, а также «шкурный интерес» отдельных лиц, заявила председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма Илзе Винькеле (Единство), сообщает портал Mixnews.lv.

«Привлечь академический персонал в латвийские вузы, чтобы увеличить конкурентоспособность латвийских вузов, мешают очень четкое регулирование закона о госязыке. Сам нобелевский лауреат мог бы здесь стучаться, и не достучался бы. Ему бы сказали спасибо, здорово, но у вас нет справки об уровне знания языка. Сами вузы говорят — пожалуйста, посмотрите, мы ограничены в своих возможностях развиваться», — сказала Винкеле.

Также Винкеле сообщила, что комиссия Сейма разработала поправки, позволяющие вузам принимать на работу иностранных преподавателей, однако их продвижению активно мешают лоббирующие группы: «В комиссии Сейма мы разработали поправки, которые могли бы помочь вузам быть более эластичными, но тут у нас включаются лоббирующие группы — бывшие министры, нынешние проректоры, которые осуществляют свои профессиональные обязанности и конкуренция им абсолютно не нужна. И это вовсе не партийные, а так называемые «шкурные интересы».

Винкеле считает, что социолингвистику можно преподавать и на английском языке и это не обязательно должен быть человек родом из Латвии. «Эти опасения и аргументы, что если мы немного ослабим требования к преподавателям и к программам вузов, то в Латвии будет уничтожен латышский язык — это безответственная демагогия. У нас в комиссии, когда были дискуссии, я спрашивала, тогда вы покажите пальцем, кто из ваших коллег «враг латышского языка», назовите этих ужасных врагов. Ответа нет. Говорят, что мы настолько недалекие, что мы даже не можем осознать глубину проблемы», — добавила Винкеле.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийское праворадикальное Национальное объединение «Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ» заявило, что намерено блокировать идею о пересмотре требований к знанию латышского языка ректорами вузов. Один из лидеров «Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ» Райвис Дзинтарс по этому поводу заявил: «Люди должны быть уверены в том, что политики не объявят марафон смягчения языковых норм. Все начинается с вроде бы небольших вопросов, и именно поэтому Национальное объединение скажет «нет» такой практике», — пояснил политик.

Напомним, Министерство образования и науки Латвии запретило новоизбранному ректору Рижской юридической школы Мэлу Кенни занимать этот пост. Это связано с тем, что англичанин не знает латышский язык на достаточном уровне. Как стало известно, вместо англичанина Мэла Кенни Кабинет министров планирует утвердить на место ректора местного юриста Яниса Икстенса. Сразу после этого стало известно, что из-за недостаточного уровня знания латышского языка, ректор Рижской высшей школы экономики «SSE Riga» Андерс Палзов также расстанется с должностью. Как стало известно, таким образом, Министерство образования и науки (МОН) решило перестать «закрывать глаза» на слабые знания государственного языка обоими ректорами. И это несмотря на то, что оба вуза были основаны в рамках проекта международного сотрудничества и обучение в них ведется только на английском языке.

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