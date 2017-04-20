Подлодка «Великий Новгород» преодолела минное заграждение на Балтике
Санкт-Петербург, 19 апреля 2017, 18:22 — REGNUM
Экипажи боевых кораблей и самолеты морской авиации Балтийского флота обеспечили выполнение учебный выход в море дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород», сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.
В рамках плановой боевой подготовки экипаж субмарины проекта «Варшавянка» провел внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть, навигации в надводном и подводном положениях, а также упражнения в разных видах боевой подготовки.
ДЭПЛ «Великий Новгород» при взаимодействии с минно-тральными группами Балтийского флота отработала проход за тралами, а также выполнила учебные задачи по самостоятельному преодолению минных заграждений и по установке морских мин.
Справка: подводные лодки 636.3 «Варшавянка» оснащены новым инерциальным навигационным комплексом, современным ракетно-торпедным вооружением. ДЭПЛ «Великий Новгород», как и прочие субмарины проекта «Варшавянка» предназначена для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, для постановки минных заграждений и проведения разведывательных операций
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