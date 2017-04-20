Подлодка «Великий Новгород» преодолела минное заграждение на Балтике

Корабли и морская авиация Балтийского флота провели учения в море

Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM



Экипажи боевых кораблей и самолеты морской авиации Балтийского флота обеспечили выполнение учебный выход в море дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород», сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

В рамках плановой боевой подготовки экипаж субмарины проекта «Варшавянка» провел внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть, навигации в надводном и подводном положениях, а также упражнения в разных видах боевой подготовки.

ДЭПЛ «Великий Новгород» при взаимодействии с минно-тральными группами Балтийского флота отработала проход за тралами, а также выполнила учебные задачи по самостоятельному преодолению минных заграждений и по установке морских мин.

Справка: подводные лодки 636.3 «Варшавянка» оснащены новым инерциальным навигационным комплексом, современным ракетно-торпедным вооружением. ДЭПЛ «Великий Новгород», как и прочие субмарины проекта «Варшавянка» предназначена для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, для постановки минных заграждений и проведения разведывательных операций

Читайте ранее в этом сюжете: На Черноморском флоте началась командно-штабные учения