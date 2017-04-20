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Парламент Великобритании одобрил проведение досрочных выборов

Политика
Консервативная партия хочет упрочить свое положение перед переговорами по выходу из Евросоюза
Великобритания и ЕС
Иллюстрация: Pixabay.com
Великобритания и ЕС

Лондон, 19 апреля 2017, 17:59 — REGNUM  

Палата общин парламента Великобритании поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 года. Решение было принято в ходе заседания палаты сегодня, 19 апреля, сообщают британские СМИ.

За проведение досрочных парламентских выборов проголосовали 522 депутата, против — 13.

То, что необходимые 2/3 голосов для принятия решения о досрочных выборов наберутся, стало понятно ещё накануне, когда лидеры основных оппозиционных партий приветствовали решение Терезы Мэй.

Стоит отметить, что ранее Мэй заявляла, что парламентских выборов не будет до 2020 года. Но теперь она изменила свою позицию, заявив, что необходимо «сплотить народ» перед предстоящими переговорами о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Теперь, согласно закону о выборах 2011 года, парламент будет распущен 3 мая. До 22 мая должна пройти регистрация на выборах.

Социологи прогнозируют, что правящая Консервативная партия одержит уверенную победу и наберет 44−46% голосов избирателей. Лейбористам голоса готовы отдать порядка 25%, либерал-демократам — около 11%.

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