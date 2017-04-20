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На Ставрополье созданы воспитательные группы имамов против экстремизма

Политика
Воспитательные группы в восточных районах края ведут профилактику терроризма и экстремизма среди мусульманской молодежи
1 / 2 Ураза-байрам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ураза-байрам

Ставрополь, 19 апреля 2017, 18:28 — REGNUM  В сёлах восточных районов Ставропольского края созданы воспитательные группы по профилактике экстремизма и терроризма среди мусульманской молодёжи. Об этом сообщил 19 апреля в Ставрополе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на совещании под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Владимиров рассказал, что в состав групп входят имамы, представители национально-культурных организаций и главы поселений. Под их началом находятся около 5 тыс. молодых людей из восточных поселений края.

Губернатор отметил, что на Ставрополье сформирована действенная комплексная система по противодействию терроризму и его идеологии. В регионе реализуется комплексный план противодействия идеологии терроризма до 2018 года.

Аналогичные программы действуют в районах и городских округах края. В эту работу вовлечены СМИ, институты гражданского общества, представители научных, педагогических и деловых кругов, некоммерческие организации, казачество.

Активную работу в области правового просвещения и привития традиционных ценностей проводит краевое движение «Волонтёры Победы». В школах, техникумах, колледжах и вузах с молодежью работают молодёжные этнические советы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты Ставропольского края разработали пособие по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди школьников. Занятия по проблеме противодействия экстремизму и терроризму будут проводиться в школах и других образовательных учреждениях.

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Ученые пришли к выводу, что идеологическое воздействие экстремистов направлено в первую очередь на молодежь в возрасте от 14-ти до 30-ти лет. По данным комитета Ставропольского края по делам национальностей, на январь 2017 года порядка 150 жителей Ставропольского края воюют в Сирии на стороне боевиков. Преимущественно это студенты ставропольских вузов из северокавказских республик.

Напомним, на совещании в Ставрополе секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе нарастает пропагандистская и вербовочная деятельность террористов. Он призвал власти округа вывести профилактическую работу по противодействию идеологии терроризма на новый качественный уровень.

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При этом он попросил активнее привлекать к этой работе институты гражданского общества, молодёжные и студенческие организации, религиозные образовательные учреждения. Кроме того, должна быть усилена работа по защите населения от негативного воздействия информационных технологий.

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Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ураза-байрам

18 апреля в Ставрополе состоялось еще одно совещание по вопросам противодействия терроризма, на котором заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков потребовал усиления защиты объектов транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. Также, по его мнению, необходимо усилить контроль за миграционными процессами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной антитеррористической комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье в последнее время усилены меры безопасности. Все транспортные и социальные объекты взяты под особую охрану. Таких объектов в крае выделено 830, все категорированы, проведена оценка их уязвимости, идёт реализация планов обеспечения транспортной безопасности.

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Кроме того, во всех муниципальных образованиях Ставрополья определены перечни мест массового пребывания людей, которые находятся под особым контролем краевой и муниципальных антитеррористических комиссий, а также правоохранительных органов.

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Антитеррор
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