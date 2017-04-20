Отчет врио саратовского губернатора вызвал восторг у депутатов

В один голос народные избранники заявили, что только положительно оценивают работу врио губернатора Валерия Радаева и саратовского областного правительства в 2016 году

Саратов, , 18:07 — REGNUM Ежегодный отчет врио губернатора Валерия Радаева перед депутатским корпусом, в котором он заявил о плавном экономическом росте в регионе, был принят с восторгом. В докладе саратовские парламентарии услышали «объективность, амбициозные задачи, потенциал для роста во всех сферах» и разразились хвалебными комментариями, как только глава региона закончил свою речь, сообщает ИА REGNUM.

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По многим пунктам Саратовская область эффективнее, чем другие регионы ПФО, а это значит, что область плавно выходит на траекторию экономического роста, заявил в преддверии губернаторских выборов врио главы области Валерий Радаев.

Согласно представленной им статистике, с начала текущего года госдолг области сократился почти на 27 млн рублей и составил 50,38 млрд. Расходы на обслуживание госдолга составили 2,9 млрд. Общий объем расходов консолидированного бюджета составил 93,2 млрд рублей — это на полпроцента выше уровня 2015 года. На социальную сферу направлено 64,7 млрд рублей, то есть 70% бюджетных расходов.

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Как отметил губернатор, по предварительным данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в области за 2016 год составила 72,1 года, достигнув исторического максимума. Уровень общей безработицы на начало 2016-го года снизился с 5,5% до 4,7%. Это 8-ое место в ПФО и 24-е в РФ. Регистрируемая безработица остается стабильно низкой — 1%.

Значимый фактор, определяющий уровень жизни населения, — инфляция, которая по итогам прошлого года была ниже среднероссийского показателя на 1,5%, увеличившись за год на 3,9%. По уровню инфляции область заняла 4-е место в ПФО и 7-е в стране.

«Мы сохраняем низкую стоимость продуктового набора, которая в 2016 году составила 3043 рубля. По данному показателю область была на первом месте в ПФО и на втором в России. Сразу оговорюсь: в текущем году наши позиции пошли вниз. Хотя мы по-прежнему лидеры ПФО, но опустились на 4-е место в стране. Продуктовый набор подорожал на 60 рублей. Это связано с тем, что на ряд наименований продовольственной корзины повысили цену федеральные сети. Мы сохраняем оптимизм: с новым урожаем прежние позиции себе вернем», — заявил Радаев.

«Результаты работы губернатора и областного правительства в целом в 2016 году и в предыдущий период были положительно оценены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который поблагодарил главу региона за труд, назначил временно исполняющим обязанности губернатора до выборов, которые состоятся осенью, и выразил надежду, что Валерий Васильевич примет в них участие», — пояснил позицию депутатского корпуса председатель облдумы Валерий Капкаев.

«Валерий Васильевич Радаев относится к той категории чиновников, которые свою высокую должность считают не привилегией, а обязательством», — поддержала глава комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике облдумы Алевтина Лосина.

«Доклад Валерия Радаева был всеобъемлющим. Отчет внушает оптимизм, потому что результаты работы в 2016 году ощутимы», — подчеркнул депутат-бизнесмен Леонид Писной.

Как сообщало ИА REGNUM, бездефицитный бюджет Саратовской области на 2017 год первоначально принят с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей, предельный объем госдолга — 55,5 млрд рублей. На обслуживание госдолга заложено 4,3 млрд.

Всего в 2017 году по бюджетным и банковским кредитам предстоит выплатить из региональной казны 25 млрд рублей. Для сравнения, министерству здравоохранения области в 2017 году выделено финансирование в размере 11,9 млрд рублей.

В марте 2017 года губернатору Валерию Радаеву внесено представление прокуратуры о выделении дополнительно 5,4 млрд рублей на исполнение гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Оказалось, что заявления руководства Саратовской области о беспрестанных заботах о чаяниях граждан идут вразрез с итогами прокурорской проверки: в региональной программе на 2017 год объемы финансирования бесплатных медицинских услуг и подушевые нормативы установлены ниже федерального уровня, утвержденного правительством РФ для всех регионов.

Предусмотренные федеральной программой нормативы рассчитаны как средние, следовательно, они, являясь госгарантией равного права всех граждан РФ на получение бесплатной медицинской помощи, не могут быть уменьшены субъектами РФ. Между тем постановление правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 742-П, которым утверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, говорит об обратном, заявили в прокуратуре.

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