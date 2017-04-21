Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно

Москва, , 06:18 — REGNUM

Турция после агрессивной и неоправданной американской ракетной бомбардировки сирийской авиабазы показала себя не с лучшей стороны в качестве вероятного партнера по контртеррористической операции. Линию поведения Эрдогана анализирует обозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Взяв недопустимо непринужденный тон, турецкие официальные лица стали направо и налево раздавать советы и делиться планами на новый, светлый, а главное, американский формат нового Ближнего Востока. Сокрушаясь о «непонятливости Путина», президент Турции Эрдоган сам и устами своих ближайших соратников спел осанну штатовской агрессии и попросил США о расширении и углублении. Такое поведение можно с полной ответственностью назвать загадочным, ведь, казалось бы, его ничто не предвещало. Но мантра «Асад должен уйти» оказалась недостаточно крепко забыта Анкарой, что вынуждает российскую дипломатию делать определенные выводы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое поведение Турции может являться попыткой набрать политические очки перед началом переговоров в Астане и Женеве. Но если эта версия верна, то упомянутую попытку можно уже считать почти провалившейся. Ведь за нарастанием конфронтации, как мы знаем, последовало некоторое смягчение риторики, на фоне которого позиция Турции, оказавшейся «значительно равнее» всех прочих участников, выглядит несколько нелепо. Парадоксальность ситуации усиливает ключевое положение фигуры Асада в решении ближневосточного конфликта, с чем соглашается в своем недавнем выступлении даже президент Трамп.

Нерешенность курдского вопроса может являться ключом, открывающим сундук с турецкой загадкой. Возможность создания курдской автономной зоны в северном регионе Сирии крайне нервирует Эрдогана, и его выступление можно счесть попыткой договориться с США, покровительствующими курдским отрядам. Эта попытка не удалась.

Что Турция может предпринять для исправления ситуации в сложившихся условиях?

Читайте подробности в статье «Асад становится ключевой фигурой на Ближнем Востоке»

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