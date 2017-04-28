Российская печать ведет «погромную» агитацию

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 15 апреля Центральный и Петроградский комитеты большевиков обратились с воззванием к рабочим, солдатам и всему населению Петербурга по поводу «погромных» действий буржуазной печати против пролетарских организаций и прессы:

«Газета «Русская Воля», основанная царским министром Протопоповым и презираемая даже кадетами, ведет погромную агитацию против нашей партии, против газеты «Правда», против наших товарищей Ленина и Зиновьева, против Петербургского Комитета нашей партии, помещающегося во дворце Кшесинсвой. Мы имеем ряд сообщений не только устных, но и письменных, об угрозах насилием, бомбой и проч.

По стопам «Русской Воли» идут газеты вроде «Речи» и «Единства». Такое поведение «Русской Воли», «Речи», «Единства» есть пособничество темным силам, грозящим насилием, погромом, бомбой…

Если будет применено насилие в той или иной форме, мы возлагаем ответственность на редакторов и сотрудников «Русской Воли» Речи», «Единства», осмеливающихся не печатать доклада и постановления Исполнительного Комитета и вести темную травлю».

15 апреля вышел первый номер газеты «Солдатская Правда», издаваемой военной организацией при Петроградском комитете партии большевиков.

В Москве 15 апреля состоялась II общегородская конференция РСДРП (б). Первым подняли вопрос о «Займе Свободы»:

«До перехода политической и экономической власти в руки пролетариата и деревенской бедноты рабочие отказываются дать согласие на новые займы, направляемые притом против революционной свободы России»

По вопросу о III Интернационале докладчик подчеркнул, что в настоящее время выдвигается на первый план интернационализм рабочего движения и что неотложною задачей является построение нового Интернационала. «Беспощадная борьба с империализмом вплоть до социалистического переворота— таково содержание международного пролетарского движения». Для успеха этой борьбы революционные силы пролетариата всех стран должны быть слиты в одну революционную силу. III Интернационал будет идейным выразителем этой силы, ее организационным центром и ее вождем.

По аграрному вопросу заявили, что современная его постановка иная, чем в 1905 г. Теперь имеется налицо полная возможность радикального уничтожения последних остатков старой власти, и это надо сделать самым строгим и радикальным образом; в связи с этим выдвигается уже не политическая только, а и экономическая сторона аграрного вопроса. Существо земельного вопроса просто: право частной собственности на землю есть единственная основа дохода землевладельца как в деревне, так и в городе. Экономически класс землевладельцев не только бесполезен, но и вреден, так как задерживает ход общественного развития.

Съезд делегатов крестьянских организаций и советов 15 апреля решал вопрос о системе и способах выборов во Всероссийский Совет Крестьянских Депутатов. Устанвоили следующие правила: выборный возраст 18 лет; выборы должны быть пропорциональными и организованными по четырехчленной формуле при участии обоих полов. Каждая волость выбирает двух и более уполномоченных выборщиков, которые выбирают депутатов во Всероссийский Совет из расчета—1 депутата на 150 тысяч населения. Депутаты избираются исключительно крестьянским населением, но избранными могут быть и не крестьяне. Армия принимает участие в выборах, присылая своих делегатов. Сроком созыва Всероссийского съезда Крестьянских Депутатов назначается 1 мая.

В «Правде» от 15 апреля вышла статья Михаила Калинина «Слухи»:

"Еще не успели замолкнуть речи солдатских и рабочих делегатов, еще решение Совета (где 2/3 солдаты) о введении 8-часового рабочего дня только увидело свет божий, еще у делегатов не пропало очарование от большой победы народа… как появились зловещие слухи: рабочие, мол, вопреки интересам государства, вопреки интересам солдат и прочих граждан, думают только о своих рабочих интересах, защищают только себя, они, мол, забыли фронт, забыли своих товарищей по борьбе — солдат, забыли свои обязанности к народу, а только и думают одно, как бы меньше часов работать и больше за них получать…

Слухи, как ползучие тени, как волны ядовитого газа, все больше и больше отравляли воздух, они проникали в казармы, носились в вагонах железных дорог и трамваев, гуляли на площадях, не оставляли и темных переулков, шипели в чайных, мясных, зеленных и прочих местах, где обретаются обыватели.

Какие-то типы всюду и везде, где не грозила опасность их личности, выпускают этот отравленный яд. Какая-то невидимая рука с дьявольским расчетом уверенно управляет этой сворой.

Но что же такое случилось, что раздразнило это осиное гнездо?

Случилось то, что рабочий класс при помощи солдат заставил заводчиков и фабрикантов признать 8-часовой рабочий день, что рабочий класс после многолетней борьбы и больших жертв наконец-то заставил признать одно из своих основных требований.

В этом ему помог солдат, чего рабочий никогда не забудет и чем революционная армия в будущем будет гордиться.

Сколько ученых трудов, сколько речей, доводов и доказательств было положено за 8-часовой рабочий день, и, наконец, лишь революция была последним самым решительным доводом.

И как бы ни злобствовали враги, как бы ни кричали гагары, солдатам также нужен 8-часовой рабочий день; разве большинство солдат, выйдя из окопов, не пойдет на заводы, фабрики, железные дороги, в дворники, в рудники, извозчики, швейцары, каменщики и проч. и проч. профессии, которых все и не перечтешь?

Разве большинство крестьян не работает половину года на стороне?

Какое наследство бедный крестьянин и рабочий может оставить своим детям? Чем он их обеспечит?

У нас нет капиталов, нет пенсий, нет земли, нет домов, мы оставляем единственное наследство — это то уважение, которое мы завоевали, то улучшение труда, которое мы отвоевали у господствующих классов, это 8-часовой рабочий день и политическая свобода, которая открывает широкую дорогу нашим детям начать улучшать свою жизнь.

Пусть жужжат шмели, пусть пугают совы, союз рабочего и солдата будет крепнуть, на благо народа он должен крепнуть».

Фронтовой съезд в Минске 15 апреля одобрил положение о создании временной организации Западного фронта. Все чины армии объединяются одним званием солдата, звание офицера упраздняется. Задача солдатских организаций заключается в содействии подъему боеспособности революционной армии, в обслуживании профессиональных и общественных нужд. Они должны выражать общественную и политическую волю ролдат. Они участвуют также в образовании командного состава. В целях окончательного сплочения демократии, фронтовой съезд признает необходимым возможно скорее созвать Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Поэт Александр Блок пишет матери 15 апреля:

«Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, — происходит в духе моей тревоги. Недаром же министр финансов, отправляясь на первое собрание с. р. и с. д., открыл наугад мою книгу и нашел слова «Свергни, о, свергни». Отчего же до сих пор никто мне еще не верит (и ты в том числе), что мировая война есть вздор (просто, полный знак равенства; или еще: «немецкая пошлость»). Когда-нибудь и это поймут. Я это говорю не только потому, что сам гнию в этом вздоре.»

15 апреля Временное Правительство постановило, взамен наружной полиции, учредить милицию, которая является исполнительным органом государственной власти на местах, состоящим в ведении земских и городских общественных управлений.

«Милиция охраняет общественную безопасность и порядок и защищает всех и каждого от всякого насилия, обид и самоуправства. Определение состава, числа и окладов содержания чинов милиции и служащих канцелярий принадлежит уездным земским собраниям и городским думам».

Временное Правительство 15 апреля утвердило «Временные правила о производстве выборов гласных городских дум» и «Временные правила об участковых городских управлениях». Гласные городской Думы избираются на срок до 1-го января 1919 г. Правом участия в выборах гласных пользуются российские граждане обоих полов всех национальностей и вероисповеданий, достигших ко времени составления Избирательных списков 20 лет, если они во время составления избирательных списков проживают в данном городе, либо имеют в городе домашнее владение или состоят там на службе, или же имеют иные, связанные с городом, определенные занятия. Лица, состоящие на военной службе, принимают участие в выборах на общих основаниях.

В выборах не участвуют: высшие в пределах губернии, области, градоначальства и соответствующего уезда власти и их заместители и помощники, представители милиции, монашествующие и лица, признанные безумными, сумасшедшими и глухонемыми. Права участвовать в выборах лишаются также определенные судом к наказаниям, соединенным с лишенном или ограничением прав состояния, — в течение трех лет по отбытии наказания; а осужденные по суду за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, покупку заведомо краденого или полученного через обман имущества, подлоги, ростовщичество, лихоимство и лиходательство, а также осужденные по суду за преступные деяния против избирательного права — в течение одного года по отбытии наказания, кроме того — содержатели домов терпимости.

Временное Правительство 15 апреля признало 18 апреля (1 мая по новому стилю) в текущем году днем, свободным от занятий; общий же вопрос о внесении дня 18 апреля в список неприсутственных дней постановило разрешить при предстоящем пересмотре этого списка.

В Зимнем дворце 15 апреля состоялось торжественное открытие ликвидационной комиссии по делам Царства Польского.

Делегаты съезда духовенства Кубанской епископии 15 апреля постановили:

«Заявить от имени съезда Кубанской епископии о полной готовности содействовать всем мероприятиям Временного правительства, оказывать ему всемерную поддержку во всех начинаниях, клонящихся ко благу Родины, употреблять все силы к укреплению новых основных начал жизни Русского государства, направляя в частности свою деятельность на умиротворение страстей и водворение спокойствия и порядка среди пасомых, на содействие армии в ее усилиях победить врага, на устройство тыла и, главным образом, на удовлетворительное разрешение продовольственного вопроса и успешное размещение «Займа свободы»…

Придавая ниже следующему решению вопросов о политической платформе духовенства и его отношении к образу Верховного управления страной лишь осведомительный характер, Съезд пришел к следующим положениям:

а) духовенство в целом, как служители Церкви, в сфере религиозно-нравственной деятельности, должно быть надпартийно, дабы иметь возможность свободно и авторитетно на основе Евангелия благословлять доброе и порицать худое во всякой партии, а также, чтобы сохранять полную нравственную возможность истинно пастырского воздействия на православных членов каждой партии;

б) но, как граждане, представители духовенства вольны по своим убеждениям примкнуть к той или иной демократической партии, политическая платформа которой совпадает с новыми началами жизни и удовлетворяет следующим основным требованиям: в вопросах правовых и экономических — полное осуществление требований трудящегося народа, в церковном отношении — обеспечение интересов православной веры и церкви при полном ее самоопределении;

в) при этом весьма желательно, чтобы все духовенство, в видах более успешной подготовки к Учредительному Собранию, активно объединилось на указанных выше положениях.

Об образе Верховного управления страной :

Что же касается отношения духовенства к образу Верховного управления, то съезд, высказывая убеждения, что Православная Христианская Церковь по идее своей не должна связывать себя ни с какой формой правления, для настоящего времени признает наиболее приемлемой демократическую республику, как наиболее обеспечивающую интересы народа.»